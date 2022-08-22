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https://sputnikarabic.ae/20220822/أردوغان-يعتزم-مناقشة-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-النووية-مع-بوتين-1066706128.html
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في محطة زابوروجيه النووية مع بوتين
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في محطة زابوروجيه النووية مع بوتين
صرح مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T05:31+0000
2022-08-22T05:31+0000
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وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه يعتزم مناقشة نتائج محادثاته مع زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والطلب من الرئيس الروسي اتخاذ إجراءات ملموسة لحل الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال المحادثات في لفوف، عرض على فلاديمير زيلينسكي ترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.وأضاف الرئيس التركي للصحفيين، إن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان الصراع المستمر منذ فبراير/شباط. وقال: "لقد ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية مع السيد زيلينسكي. كررت استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، تماما كما أخبرت السيد بوتين خلال زيارتي لسوتشي، وذكرت للسيد زيلينسكي بأنه يمكننا عقد اجتماع بينهما".
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في محطة زابوروجيه النووية مع بوتين

05:31 GMT 22.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . POOL
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صرح مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش معه الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية والأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه يعتزم مناقشة نتائج محادثاته مع زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والطلب من الرئيس الروسي اتخاذ إجراءات ملموسة لحل الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال المصدر: "نعم، من المتوقع إجراء مثل هذه المفاوضات هذا الأسبوع. وقد أوجز السيد الرئيس الموضوعات في وقت سابق. هذا هو الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وتسوية الأزمة الأوكرانية بشكل عام. وتواصل تركيا لعب دور الوساطة الصادق في هذا الصراع، كونها الدولة الوحيدة التي حازت على ثقة الجانبين".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال المحادثات في لفوف، عرض على فلاديمير زيلينسكي ترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.
وأضاف الرئيس التركي للصحفيين، إن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان الصراع المستمر منذ فبراير/شباط. وقال: "لقد ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية مع السيد زيلينسكي. كررت استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، تماما كما أخبرت السيد بوتين خلال زيارتي لسوتشي، وذكرت للسيد زيلينسكي بأنه يمكننا عقد اجتماع بينهما".
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