https://sputnikarabic.ae/20220822/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-2700-دولار-للمرة-الأولى-منذ-مارس-1066707252.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2700 دولار للمرة الأولى منذ مارس
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2700 دولار للمرة الأولى منذ مارس
تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 2750 دولارا أمريكيا للمرة الأولى في مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 8٪. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T06:38+0000
2022-08-22T06:38+0000
2022-08-22T06:38+0000
اقتصاد
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قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.افتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقًا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند 2766.5 دولار (+ 9٪). اعتبارًا من الساعة 9:16 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.7٪ لتصل إلى 2862 دولارا. وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 2538.8 دولار.
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اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2700 دولار للمرة الأولى منذ مارس
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تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 2750 دولارا أمريكيا للمرة الأولى في مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 8٪.
قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول
في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة "غازبروم" أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط "بورتوفايا" (CS).
افتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقًا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند 2766.5 دولار (+ 9٪). اعتبارًا من الساعة 9:16 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.7٪ لتصل إلى 2862 دولارا.
وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 2538.8 دولار.