https://sputnikarabic.ae/20220822/أقل-من-دولاراليورو-يواصل-انخفاضه-1066710256.html
"أقل من دولار"..اليورو يواصل انخفاضه
"أقل من دولار"..اليورو يواصل انخفاضه
عادل اليور سعر الدولار صباح اليوم الاثنين لينخفض لاحقا إلى مادون 1 دولار للمرة الأولى منذ 14 يوليو. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:05+0000
2022-08-22T09:05+0000
2022-08-22T09:05+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات التداول واعتبارا من الساعة 11:13 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 0.9995 دولار عن الإغلاق السابق البالغ 1.0034 دولارا، وهو أدنى سعر منذ 14 يوليو. في الوقت نفسه، انخفض الدولار مقابل الين إلى 136.8 ين من 136.93 ين. ونما مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول - شركاء تجاريون للولايات المتحدة) بنسبة 0.25%، إلى 108.44 نقطة.ويواصل الدولار صعوده مقابل اليورو وسط توقعات برفع سعر الفائدة من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS). في الوقت نفسه، يتأثر اليورو بالمخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة الطاقة المستمرة. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تجاوزت أسعار أسهم الغاز في أوروبا ولأول مرة منذ مارس 3000 دولار لكل ألف متر مكعب ، بارتفاع نسبته 19%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"أقل من دولار"..اليورو يواصل انخفاضه
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عادل اليور سعر الدولار صباح اليوم الاثنين لينخفض لاحقا إلى مادون 1 دولار للمرة الأولى منذ 14 يوليو.
وبحسب بيانات التداول واعتبارا من الساعة 11:13 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 0.9995 دولار عن الإغلاق السابق البالغ 1.0034 دولارا، وهو أدنى سعر منذ 14 يوليو.
في الوقت نفسه، انخفض الدولار مقابل الين إلى 136.8 ين من 136.93 ين. ونما مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول - شركاء تجاريون للولايات المتحدة) بنسبة 0.25%، إلى 108.44 نقطة.
ويواصل الدولار صعوده مقابل اليورو وسط توقعات برفع سعر الفائدة من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS).
في الوقت نفسه، يتأثر اليورو بالمخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة الطاقة المستمرة. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تجاوزت أسعار أسهم الغاز
في أوروبا ولأول مرة منذ مارس 3000 دولار لكل ألف متر مكعب ، بارتفاع نسبته 19%.