https://sputnikarabic.ae/20220822/أمريكا-تشتري-50-مركز-اتصال-متنقل-لسفارتها-لدى-أوكرانيا-1066735654.html
أمريكا تشتري 50 مركز اتصال متنقل لسفارتها لدى أوكرانيا
أمريكا تشتري 50 مركز اتصال متنقل لسفارتها لدى أوكرانيا
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تخطط لشراء 50 مركز اتصال متنقل لتامين الحدود الأوكرانية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:09+0000
2022-08-22T16:09+0000
2022-08-22T16:09+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفق إشعار طلب مسبق تم نشره على موقع الحكومة الأمريكية، فقد أعلن المكتب الأمريكي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي (INL) اليوم الاثنين عن خطط لشراء 50 مركزًا للاتصالات المتنقلة، مزودة بمحطات إنترنت عبر الأقمار الصناعية وأجهزة أخرى، لتأمين حدود أوكرانيا.وقال في إعلانه: "يود مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) شراء معدات اتصالات لـ 50 مركز اتصال متنقل من شأنها أن تساعد في إجراء عمليات ميدانية متقدمة لتأمين حدود أوكرانيا".وأوضح أن المعدات "ستشمل على سبيل المثال لا الحصر مجموعة محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، راوتر، سويتش، هاتف IP، نقطة وصول Wi-Fi".وكانت الولايات المتحدة قد قررت فتح سفارتها في كييف في الـ18 من مايو/ أيار الماضي، بعد نقل البعثة في البداية إلى لفوف عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي مايو أيضًا، رشح الرئيس جو بايدن بريدجيت آن برينك لتكون السفيرة الأمريكية التالية لدى أوكرانيا، وقد وصلت برينك إلى السفارة الأمريكية في كييف في الـ29 من مايو بعد أن أكدها مجلس الشيوخ الأمريكي لهذا المنصب.
https://sputnikarabic.ae/20220622/السفير-الروسي-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-لم-تتواصل-معنا-بشأن-الأمريكيين-المحتجزين-في-أوكرانيا--1064016609.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تشتري 50 مركز اتصال متنقل لسفارتها لدى أوكرانيا
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تخطط لشراء 50 مركز اتصال متنقل لتامين الحدود الأوكرانية.
ووفق إشعار طلب مسبق تم نشره على موقع
الحكومة الأمريكية، فقد أعلن المكتب الأمريكي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي (INL) اليوم الاثنين عن خطط لشراء 50 مركزًا للاتصالات المتنقلة، مزودة بمحطات إنترنت عبر الأقمار الصناعية وأجهزة أخرى، لتأمين حدود أوكرانيا.
وقال في إعلانه: "يود مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) شراء معدات اتصالات لـ 50 مركز اتصال متنقل من شأنها أن تساعد في إجراء عمليات ميدانية متقدمة
لتأمين حدود أوكرانيا".
وأوضح أن المعدات "ستشمل على سبيل المثال لا الحصر مجموعة محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، راوتر، سويتش، هاتف IP، نقطة وصول Wi-Fi".
وشدد على أنه يجب على الشركات المهتمة أن تعبر عن اهتمامها بالمشتريات في موعد أقصاه 30 أغسطس/ آب الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت فتح سفارتها في كييف في الـ18 من مايو/ أيار الماضي، بعد نقل البعثة في البداية إلى لفوف عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي مايو أيضًا، رشح الرئيس جو بايدن بريدجيت آن برينك لتكون السفيرة
الأمريكية التالية لدى أوكرانيا، وقد وصلت برينك إلى السفارة الأمريكية في كييف في الـ29 من مايو بعد أن أكدها مجلس الشيوخ الأمريكي لهذا المنصب.