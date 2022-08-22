https://sputnikarabic.ae/20220822/أوكرانيا-تمارس-سياسة-إرهاب-الدولة-بجريمة-اغتيال-الصحفية-داريا--دوغينا-1066728333.html
أوكرانيا تمارس "سياسة إرهاب الدولة" بجريمة اغتيال الصحفية داريا دوغينا
أوكرانيا تمارس "سياسة إرهاب الدولة" بجريمة اغتيال الصحفية داريا دوغينا
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:36+0000
2022-08-22T13:36+0000
2022-08-22T13:36+0000
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أوكرانيا تمارس سياسة إرهاب دولة بجريمة اغتيال الصحفية داريا دوغينا
أوكرانيا تمارس سياسة إرهاب دولة بجريمة اغتيال الصحفية داريا دوغينا
وقال جهاز الأمن الفدرالي إن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل دوغينا، والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت إنه "إذا ثبتت فرضية ارتباط أوكرانيا بمقتل داريا دوغينا فإن الحديث سيصبح عن سياسة إرهاب دولة يتبعها النظام الأوكراني".يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، الدكتور علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويعتقد الأحمد أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
أوكرانيا تمارس "سياسة إرهاب الدولة" بجريمة اغتيال الصحفية داريا دوغينا
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كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.
وقال جهاز الأمن الفدرالي إن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل دوغينا، والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت إنه "إذا ثبتت فرضية ارتباط أوكرانيا بمقتل داريا دوغينا فإن الحديث سيصبح عن سياسة إرهاب دولة يتبعها النظام الأوكراني".
يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، الدكتور علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"يمكن للتحقيق الجنائي أن يجد أداة الجريمة، ويمكن أن يعرف من هو الجاني، لكن علينا أن نعرف من أعطى الأمر بذلك، ومن يقف وراء الذي أعطى الأمر بتنفيذ الجريمة".
"المسألة أبعد من أوكرانيا، وبغض النظر عن جنسية المتهم، سواء كان أوكرانيا أو غير ذلك، لكن هناك أجهزة أمن عالمية كبرى جبانة، لا تستطيع مواجهة هذا الأمر بالفكر، لذلك تلجأ إلى مثل هذه الأعمال الدنيئة، وأنا أرى ذلك في دوائر الإمبريالية الدولية القابعة عبر الأطلسي، ولا أستبعد دور واشنطن في ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي...