عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/أول-تعليق-للفيلسوف-الروسي-ألكسندر-دوغين-على-اغتيال-ابنته-1066731840.html
أول تعليق للفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين على اغتيال ابنته
أول تعليق للفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين على اغتيال ابنته
علق الفيلسوف ألكسندر دوغين على حادثة اغتيال ابنته، قائلا إن أعداء روسيا قتلوها خلسة، داريا دوغينا نفسها لم تطالب أبدا بالعنف والحرب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:54+0000
2022-08-22T14:54+0000
روسيا
اغتيال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066677546_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_d5c54f40a632f341dafaea44f653d91b.jpg
وقال دوغين في بيان نشره مؤسس قناة "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف: "كما تعلمون جميعا، نتيجة للهجوم الإرهابي الذي نفذه النظام النازي الأوكراني، في 20 أغسطس/آب، عند عودتي من المهرجان التقليدي بالقرب من موسكو، قتلت ابنتي داريا دوغينا بوحشية في انفجار أمام عيني. كانت فتاة أرثوذكسية جميلة، وطنية مراسلة عسكرية، خبيرة في القنوات المركزية"، فيلسوفة. كانت خطاباتها وتقاريرها دائما عميقة ومبررة ومنضبطة. لم تطالب بالعنف والحرب أبدا. كانت نجمة صاعدة في بداية رحلتها. قتلها أعداء روسيا خلسة وخفية".وأشار إلى أنهم (أهلها) أرادوا تربية داريا كفتاة ذكية وبطلة.في يوم الجريمة، كانت فوفك وابنتها في مهرجان تقليدي للأدب والموسيقى، حيث كانت دوغينا حاضرة كضيف شرف.وأضاف جهاز الامن الفيدرالي الروسي في بيان: "بعد انفجار محكوم لسيارة تويوتا لاند كروزر برادو يقودها دوغينا، في 21 أغسطس 2022، غادرت فوفك وابنتها عبر منطقة بسكوف إلى إستونيا".وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-ملابسات-اغتيال-داريا-دوغينا-1066718518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066677546_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_0919b5a1c225bad896a3adaac49aa1a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اغتيال
روسيا, اغتيال

أول تعليق للفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين على اغتيال ابنته

14:54 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev / الذهاب إلى بنك الصورداريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علق الفيلسوف ألكسندر دوغين على حادثة اغتيال ابنته، قائلا إن أعداء روسيا قتلوها خلسة، داريا دوغينا نفسها لم تطالب أبدا بالعنف والحرب.
وقال دوغين في بيان نشره مؤسس قناة "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف: "كما تعلمون جميعا، نتيجة للهجوم الإرهابي الذي نفذه النظام النازي الأوكراني، في 20 أغسطس/آب، عند عودتي من المهرجان التقليدي بالقرب من موسكو، قتلت ابنتي داريا دوغينا بوحشية في انفجار أمام عيني. كانت فتاة أرثوذكسية جميلة، وطنية مراسلة عسكرية، خبيرة في القنوات المركزية"، فيلسوفة. كانت خطاباتها وتقاريرها دائما عميقة ومبررة ومنضبطة. لم تطالب بالعنف والحرب أبدا. كانت نجمة صاعدة في بداية رحلتها. قتلها أعداء روسيا خلسة وخفية".
وأشار إلى أنهم (أهلها) أرادوا تربية داريا كفتاة ذكية وبطلة.
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ملابسات اغتيال داريا دوغينا
11:47 GMT
في يوم الجريمة، كانت فوفك وابنتها في مهرجان تقليدي للأدب والموسيقى، حيث كانت دوغينا حاضرة كضيف شرف.
وأضاف جهاز الامن الفيدرالي الروسي في بيان: "بعد انفجار محكوم لسيارة تويوتا لاند كروزر برادو يقودها دوغينا، في 21 أغسطس 2022، غادرت فوفك وابنتها عبر منطقة بسكوف إلى إستونيا".
وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.
وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала