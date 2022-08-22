https://sputnikarabic.ae/20220822/إخماد-80-حريقا-في-غابات-روسيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1066704552.html
إخماد 80 حريقا في غابات روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
إخماد 80 حريقا في غابات روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخمد جهاز إطفاء حرائق الغابات في روسيا 80 حريقا طبيعيا، امتد على مساحة 1436 هكتارا خلال يوم واحد. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T01:01+0000
2022-08-22T01:01+0000
2022-08-22T01:01+0000
حرائق الغابات
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جهاز إطفاء حرائق الغابات في بيان، اليوم الاثنين، "إنه خلال اليوم الماضي 21 آب/أغسطس أخمد 80 حريقا في الغابات امتدت على مساحة 1436 هكتارا".وأشار البيان إلى أنه وبحلول منتصف ليل 22 أغسطس، هناك 92 حريقا، على مساحة 105810 هكتار، يتم إخمادها حاليا.وتم تسجيل أكبر منطقة من الحرائق في جمهورية ياقوتيا، حيث اندلعت سبع حرائق على مساحة 82446 هكتارا.
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حرائق الغابات, أخبار روسيا اليوم
حرائق الغابات, أخبار روسيا اليوم
إخماد 80 حريقا في غابات روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أخمد جهاز إطفاء حرائق الغابات في روسيا 80 حريقا طبيعيا، امتد على مساحة 1436 هكتارا خلال يوم واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقال جهاز إطفاء حرائق الغابات في بيان، اليوم الاثنين، "إنه خلال اليوم الماضي 21 آب/أغسطس أخمد 80 حريقا
في الغابات امتدت على مساحة 1436 هكتارا".
وأشار البيان إلى أنه وبحلول منتصف ليل 22 أغسطس، هناك 92 حريقا، على مساحة 105810 هكتار، يتم إخمادها حاليا.
وتم تسجيل أكبر منطقة من الحرائق في جمهورية ياقوتيا، حيث اندلعت سبع حرائق على مساحة 82446 هكتارا.