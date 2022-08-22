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إسرائيل تحذر من اندلاع حرب حال هجوم "حزب الله" على حقل كاريش

إسرائيل تحذر من اندلاع حرب حال هجوم "حزب الله" على حقل كاريش

حذرت إسرائيل، اليوم الاثنين، حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على أصول الغاز التابعة لها قد يشعل حربا، بعد أن هددت الجماعة بـ "قطع" أيدي إسرائيل إذا قامت... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

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يأتي التحذير من وزير الدفاع بيني غانتس وسط مفاوضات مطولة بين الجارتين في شرق البحر المتوسط ​​لتسوية الخلاف حول حدودهما البحرية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وردا على سؤال حول ما إذا كان أي هجوم من قبل حزب الله على حقل غاز إسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى حرب، قال غانتس: "نعم، قد يؤدي ذلك إلى رد فعل".وأخبر الوزير محطة إذاعة إسرائيلية "103 إف إم": "يقودنا (ذلك) إلى عدة أيام من القتال وإلى حملة عسكرية. نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو، لكننا لا نريد ذلك".وأضاف غانتس أن الاستخراج من حقل الغاز سيبدأ "عندما يكون جاهزا للإنتاج"، مؤكدا ادعاء إسرائيل بحقها في حقل كاريش.وقال إن "دولة إسرائيل مستعدة لحماية أصولها ومستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية بشأن احتياطيات صيدا"، في إشارة إلى حقل غاز آخر يعرف في لبنان باسم قانا.وأردف: "أعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصتان للغاز؛ واحدة من جانبنا والأخرى من جانبهم، وآمل ألا نضطر إلى الدخول في جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الحين".تصاعدت التوترات في يونيو/ حزيران عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها إسرائيل بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.قالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه كاريش. وقال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في 9 أغسطس/ آب، إن "اليد التي تصل إلى أي من هذه الثروة ستقطع".

https://sputnikarabic.ae/20220819/نصر-الله-إذا-لم-تحصل-لبنان-على-حقوقها-بترسيم-الحدود-فنحن-ذاهبون-للتصعيد--1066633036.html

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