https://sputnikarabic.ae/20220822/إصابة-الرئيس-النمساوي-بارتجاج-بعد-تعرضه-لانزلاق-جبلي-1066704419.html
إصابة الرئيس النمساوي بارتجاج بعد تعرضه لانزلاق جبلي
إصابة الرئيس النمساوي بارتجاج بعد تعرضه لانزلاق جبلي
تعرض الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، لحادث خطير، يوم الأحد، نقل على أثره للمستشفى. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T00:20+0000
2022-08-22T00:20+0000
2022-08-22T00:20+0000
النمسا
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أخبار النمسا
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وأصيب فان دير إثر انزلاق خلال سيره في نزهة جبلية في كاونيرغرات، لينقل بعدها إلى المستشفى من قبل القوات الخاصة النمساوية.وقال الأطباء المعالجون، إن الرئيس النمساوي أصيب بكدمات وجروح وارتجاج خفيف وسيقضي الليلة في المستشفى، وفقا لبيان نشره الرئيس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.بعد الحادث ألغى فان دير بيلين اجتماعاته في منتدى ألباخ يومي الاثنين والثلاثاء.وأعلن ألكسندر فان دير بيلين (78 عاما)، والذي يتولى الرئاسة منذ 2017 في يناير/كانون الثاني الماضي نيته الترشح لولاية ثانية، ومن المقرر أن تجري الانتخابات 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النمسا, رئيس النمسا, أخبار النمسا
النمسا, رئيس النمسا, أخبار النمسا
إصابة الرئيس النمساوي بارتجاج بعد تعرضه لانزلاق جبلي
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تعرض الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، لحادث خطير، يوم الأحد، نقل على أثره للمستشفى.
وأصيب فان دير إثر انزلاق خلال سيره في نزهة جبلية في كاونيرغرات، لينقل بعدها إلى المستشفى
من قبل القوات الخاصة النمساوية.
وقال الأطباء المعالجون، إن الرئيس النمساوي أصيب بكدمات وجروح وارتجاج خفيف وسيقضي الليلة في المستشفى، وفقا لبيان نشره الرئيس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
بعد الحادث ألغى فان دير بيلين اجتماعاته في منتدى ألباخ يومي الاثنين والثلاثاء.
وأعلن ألكسندر فان دير بيلين (78 عاما)، والذي يتولى الرئاسة منذ 2017 في يناير/كانون الثاني الماضي نيته الترشح لولاية ثانية، ومن المقرر أن تجري الانتخابات 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.