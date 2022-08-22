https://sputnikarabic.ae/20220822/إطلاق-نار-في-أتلانتا-بالولايات-المتحدة-يوقع-ضحايا-والمشتبه-به-امرأة-صور-1066745512.html
إطلاق نار في أتلانتا بالولايات المتحدة يوقع ضحايا والمشتبه به امرأة.. صور
إطلاق نار في أتلانتا بالولايات المتحدة يوقع ضحايا والمشتبه به امرأة.. صور
قالت شرطة أتلانتا بالولايات الأمريكية، إن شخصًا قتل وأصيب اثنان في إطلاق نار في موقعين في حي ميدتاون بأتلانتا، بعد ظهر اليوم الاثنين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T22:08+0000
2022-08-22T22:08+0000
2022-08-22T22:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي ذلك بعد، أن قالت الشرطة إنها تبحث عن امرأة مجهولة الهوية على صلة بإطلاق النار، كما شاركت الشرطة صورا لها مع حقيبة سفر، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز".في وقت لاحق، قالت الشرطة إن المرأة احتجزت في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي.وأشارت السلطات إلى أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى إطلاق النار، وأنها تحقق في الصلة بين الموقعين.وقالت الشرطة أيضًا إنها تحقق فيما إذا كانت عمليات إطلاق النار مستهدفة أم عشوائية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق نار في أتلانتا بالولايات المتحدة يوقع ضحايا والمشتبه به امرأة.. صور
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قالت شرطة أتلانتا بالولايات الأمريكية، إن شخصًا قتل وأصيب اثنان في إطلاق نار في موقعين في حي ميدتاون بأتلانتا، بعد ظهر اليوم الاثنين.
يأتي ذلك بعد، أن قالت الشرطة إنها تبحث عن امرأة مجهولة الهوية على صلة بإطلاق النار، كما شاركت الشرطة صورا لها مع حقيبة سفر، وفقا لشبكة
"آي بي سي نيوز".
في وقت لاحق، قالت الشرطة إن المرأة احتجزت في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي.
وأشارت السلطات إلى أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى إطلاق النار، وأنها تحقق في الصلة بين الموقعين
.
وقالت الشرطة أيضًا إنها تحقق فيما إذا كانت عمليات إطلاق النار مستهدفة أم عشوائية.