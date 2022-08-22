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https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-المظاهرات-قد-تؤجل-مباراة-مانشستر-يونايتد-وليفربول-فيديو-1066741205.html
إعلام: المظاهرات قد تؤجل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول... فيديو
إعلام: المظاهرات قد تؤجل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول... فيديو
قالت تقارير إعلامية إن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يمكن أن تتأجل بسبب المظاهرات التي يقوم بها الجماهير. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:20+0000
2022-08-22T18:20+0000
ليفربول
مانشستر يونايتد
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ووفقا لما نقلته قناة "بي إن سبورتس" القطرية، والحاصلة على حق النقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير.وقالت القناة عبر تقرير لمراسلها نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قرابة 10 آلاف من جماهير فريق مانشيستر يونايتد تظاهروا أمام ملعب أولد ترافورد ضد عائلة جليزر المالكة للنادي تعبيرا عن غضبهم من مستوى الفريق.يشار إلى أن مان يونايتد تمت هزيمته في أول جولتين فيما تعادل ليفربول في نفس العدد من المباراة في البطولة التي يتصدرها أرسنال.
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ليفربول, مانشستر يونايتد
ليفربول, مانشستر يونايتد

إعلام: المظاهرات قد تؤجل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول... فيديو

18:20 GMT 22.08.2022
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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قالت تقارير إعلامية إن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يمكن أن تتأجل بسبب المظاهرات التي يقوم بها الجماهير.
ووفقا لما نقلته قناة "بي إن سبورتس" القطرية، والحاصلة على حق النقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير.
وقالت القناة عبر تقرير لمراسلها نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قرابة 10 آلاف من جماهير فريق مانشيستر يونايتد تظاهروا أمام ملعب أولد ترافورد ضد عائلة جليزر المالكة للنادي تعبيرا عن غضبهم من مستوى الفريق.

وتوقعت "بي إن سبورتس" أن تتأجل المباراة، نتيجة تخمينات باقتحام الجماهير للملعب، في حالة تزايد أعدادهم.

يشار إلى أن مان يونايتد تمت هزيمته في أول جولتين فيما تعادل ليفربول في نفس العدد من المباراة في البطولة التي يتصدرها أرسنال.
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