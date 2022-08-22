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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-بوتين-يهزم-أمريكا-في-أي-حال-1066718879.html
إعلام: بوتين يهزم أمريكا في أي حال
إعلام: بوتين يهزم أمريكا في أي حال
لا بد وأن تُمنى الولايات المتحدة الأمريكية بالهزيمة الاستراتيجية أيا كانت نهاية الأزمة الأوكرانية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست". 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:00+0000
2022-08-22T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن إلى إلحاق الهزيمة بروسيا بأيدي المسلحين الأوكرانيين الذين اضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية لوقف اعتداءاتهم على السكان في شرق أوكرانيا وخاصة في منطقة دونباس حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان. إلا أن الهزيمة ستكون من نصيب أمريكا أيا كانت نتيجة الأزمة الأوكرانية وفقا لرؤية "ناشيونال إنترست"، وذلك لأن روسيا ستواصل توطيد وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية وأيضا الهند وإيران والسعودية وبلدان أخرى بغض النظر عن تطورات الوضع في أوكرانيا.وذكَّر كاتب المقال في "ناشيونال إنترست" بأن البيت الأبيض استغل "الورقة الصينية" لعزل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. أما الآن فيستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفس الورقة ضد الولايات المتحدة، فيعمل بصورة مشتركة مع الصين على كبح جماح واشنطن الطامحة إلى إبقاء العالم تحت سيطرتها.
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العالم
العالم

إعلام: بوتين يهزم أمريكا في أي حال

12:00 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
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لا بد وأن تُمنى الولايات المتحدة الأمريكية بالهزيمة الاستراتيجية أيا كانت نهاية الأزمة الأوكرانية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن إلى إلحاق الهزيمة بروسيا بأيدي المسلحين الأوكرانيين الذين اضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية لوقف اعتداءاتهم على السكان في شرق أوكرانيا وخاصة في منطقة دونباس حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان. إلا أن الهزيمة ستكون من نصيب أمريكا أيا كانت نتيجة الأزمة الأوكرانية وفقا لرؤية "ناشيونال إنترست"، وذلك لأن روسيا ستواصل توطيد وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية وأيضا الهند وإيران والسعودية وبلدان أخرى بغض النظر عن تطورات الوضع في أوكرانيا.
وذكَّر كاتب المقال في "ناشيونال إنترست" بأن البيت الأبيض استغل "الورقة الصينية" لعزل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. أما الآن فيستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفس الورقة ضد الولايات المتحدة، فيعمل بصورة مشتركة مع الصين على كبح جماح واشنطن الطامحة إلى إبقاء العالم تحت سيطرتها.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
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