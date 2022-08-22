https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-حريق-بكنيسة-في-مصر-وإصابة-شخص-1066704663.html
إعلام: حريق بكنيسة في مصر وإصابة شخص
إعلام: حريق بكنيسة في مصر وإصابة شخص
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بوقوع حريق في كنيسة بمنطقة العماروة بمحافظة الإسكندرية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T01:37+0000
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وأكد مصدر في الكنيسة، إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر نشوب حريق شب بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العماروة.ووفقا لموقع "القاهرة 24"، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدة سيارات إطفاء.ويشتبه أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي في جهاز التكييف المركزي بالكنيسة، وفقا لذات المصدر.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.وخلال الأسبوع الماضي شهدت عدة أماكن في مصر نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أجهزة التبريد (التكييف).وفي 14 من أغسطس الحالي نشب حريق كبير داخل كنيسة أبو سيفين بالمنيرة بحي إمبابة في الجيرة، راح على أثره 41 شخصا بينهم 14 طفلا. وشهدت بعدها عدة كنائس مصرية حرائق لم تسفر عن إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20220814/النائب-العام-المصري-يعلن-الانتهاء-من-مناظرة-جثامين-حريق-كنيسة-المنيرة-1066400903.html
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كنيسة, مصر, أخبار مصر الآن
كنيسة, مصر, أخبار مصر الآن
إعلام: حريق بكنيسة في مصر وإصابة شخص
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بوقوع حريق في كنيسة بمنطقة العماروة بمحافظة الإسكندرية.
وأكد مصدر في الكنيسة، إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى
لتلقي العلاج، إثر نشوب حريق شب بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العماروة.
ووفقا لموقع
"القاهرة 24"، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدة سيارات إطفاء.
ويشتبه أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي في جهاز التكييف المركزي بالكنيسة، وفقا لذات المصدر.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.
وخلال الأسبوع الماضي شهدت عدة أماكن في مصر نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أجهزة التبريد (التكييف).
وفي 14 من أغسطس الحالي نشب حريق كبير داخل كنيسة أبو سيفين
بالمنيرة بحي إمبابة في الجيرة، راح على أثره 41 شخصا بينهم 14 طفلا.
وشهدت بعدها عدة كنائس مصرية حرائق لم تسفر عن إصابات.