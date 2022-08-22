https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-نظام-دفع-مشترك-بين-الهند-وروسيا-1066705965.html
إعلام: نظام دفع مشترك بين الهند وروسيا
إعلام: نظام دفع مشترك بين الهند وروسيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن روسيا والهند تتجهان لإطلاق نظام دفع مشترك بين البلدين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T05:20+0000
2022-08-22T05:20+0000
2022-08-22T05:20+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع Deccan Herald، فإن البلدين قد يطلقان قريبا نظام دفع مشتركا بينهما يمكن حاملي بطاقات Mir وRuPay، من التداول والعمل في كلا البلدين.ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد نوقشت هذه القضية، من بين أمور أخرى، خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة، خلال زيارة مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دول إلى موسكو يومي 17 و18 أغسطس. وخلال الزيارة، التقى دوفال مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف ومسؤولين آخرين في الحكومة الروسية.يذكر أن نظامي Visa وMastercard الدوليين أعلنا في أوائل مارس تعليق خدماتهما في روسيا. هذا وتستمر بطاقاتهما الصادرة عن البنوك الروسية في العمل في روسيا كالمعتاد، ومع ذلك، لا تتوفر المعاملات عبر الحدود والمشتريات في المتاجر الأجنبية عبر الإنترنت، وهذا يجعل من الصعب على السائحين الهنود والروس الذين يزورون بلدي بعضهم البعض سداد المدفوعات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: نظام دفع مشترك بين الهند وروسيا
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أشار تقرير إعلامي إلى أن روسيا والهند تتجهان لإطلاق نظام دفع مشترك بين البلدين.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
Deccan Herald، فإن البلدين قد يطلقان قريبا نظام دفع مشتركا بينهما يمكن حاملي بطاقات Mir وRuPay، من التداول والعمل في كلا البلدين.
وأضاف التقرير إلى أن القبول المتبادل لبطاقات RuPay وMir ضمن البنى التحتية الوطنية للدفع في البلدين سيسهل على زوار الهند من روسيا والعكس بالعكس إجراء المدفوعات باستخدام البطاقات دون أي مشاكل.
ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد نوقشت هذه القضية
، من بين أمور أخرى، خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة، خلال زيارة مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دول إلى موسكو يومي 17 و18 أغسطس. وخلال الزيارة، التقى دوفال مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف ومسؤولين آخرين في الحكومة الروسية.
يذكر أن نظامي Visa وMastercard الدوليين أعلنا في أوائل مارس تعليق خدماتهما في روسيا. هذا وتستمر بطاقاتهما الصادرة عن البنوك الروسية في العمل في روسيا كالمعتاد، ومع ذلك، لا تتوفر المعاملات عبر الحدود والمشتريات في المتاجر الأجنبية عبر الإنترنت، وهذا يجعل من الصعب على السائحين الهنود والروس الذين يزورون بلدي بعضهم البعض سداد المدفوعات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.