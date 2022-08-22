https://sputnikarabic.ae/20220822/إيران-المحادثات-مع-السعودية-لا-علاقة-لها-بالاتفاق-النووي-وإسرائيل-تخرب-المفاوضات-1066711590.html
إيران: المحادثات مع السعودية لا علاقة لها بالاتفاق النووي.. وإسرائيل تخرب المفاوضات
إيران: المحادثات مع السعودية لا علاقة لها بالاتفاق النووي.. وإسرائيل تخرب المفاوضات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن "تحسن" العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على "نجاح دبلوماسية" الحكومة الإيرانية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:44+0000
2022-08-22T09:44+0000
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ووصف كنعاني في تصريحات للصحفيين الأجواء في المنطقة بأنها إيجابية، قائلا: "سنخطو خطوات إيجابية في المستقبل والعلاقات بين إيران ودول المنطقة تسير نحو الأفضل"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السعودية قال كنعاني إن "حوارنا مع السعودية يبحث الملفات الثنائية ولا علاقة له بمحادثات الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات".وبشأن موقف إيران من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن انتقاد الاتفاق النووي، قال "نؤكد أنه من مصلحة الحكومة الأمريكية دفع عملية المفاوضات إلی الأمام على أساس المصالح الوطنية للولايات المتحدة".وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني له دور مخرب في المفاوضات النووية ولا نتوقع منه غير ذلك، لأن طبيعة هذا الكیان واضحة للأمم ولعب هذا الكیان دورًا مخربا في السلام والاستقرار والتطورات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20220815/إيران-ندين-إهانة-السعودية-للخميني-ونتوقع-من-المملكة-أن-تهتم-بهذا-الموضوع-1066428237.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
العالم, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
إيران: المحادثات مع السعودية لا علاقة لها بالاتفاق النووي.. وإسرائيل تخرب المفاوضات
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن "تحسن" العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على "نجاح دبلوماسية" الحكومة الإيرانية.
ووصف كنعاني في تصريحات للصحفيين الأجواء في المنطقة بأنها إيجابية، قائلا: "سنخطو خطوات إيجابية في المستقبل والعلاقات بين إيران ودول المنطقة تسير نحو الأفضل"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السعودية قال كنعاني إن "حوارنا مع السعودية يبحث الملفات الثنائية ولا علاقة له بمحادثات الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات".
وأكد أن التعاون بين طهران والرياض "يصب في صالح تثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط".
وبشأن موقف إيران من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن انتقاد الاتفاق النووي، قال "نؤكد أنه من مصلحة الحكومة الأمريكية دفع عملية المفاوضات إلی الأمام على أساس المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني له دور مخرب في المفاوضات النووية ولا نتوقع منه غير ذلك، لأن طبيعة هذا الكیان واضحة للأمم ولعب هذا الكیان دورًا مخربا في السلام والاستقرار والتطورات الدولية".