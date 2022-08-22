عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/إيران-المحادثات-مع-السعودية-لا-علاقة-لها-بالاتفاق-النووي-وإسرائيل-تخرب-المفاوضات-1066711590.html
إيران: المحادثات مع السعودية لا علاقة لها بالاتفاق النووي.. وإسرائيل تخرب المفاوضات
إيران: المحادثات مع السعودية لا علاقة لها بالاتفاق النووي.. وإسرائيل تخرب المفاوضات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن "تحسن" العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على "نجاح دبلوماسية" الحكومة الإيرانية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:44+0000
2022-08-22T09:44+0000
العالم
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
ووصف كنعاني في تصريحات للصحفيين الأجواء في المنطقة بأنها إيجابية، قائلا: "سنخطو خطوات إيجابية في المستقبل والعلاقات بين إيران ودول المنطقة تسير نحو الأفضل"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السعودية قال كنعاني إن "حوارنا مع السعودية يبحث الملفات الثنائية ولا علاقة له بمحادثات الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات".وبشأن موقف إيران من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن انتقاد الاتفاق النووي، قال "نؤكد أنه من مصلحة الحكومة الأمريكية دفع عملية المفاوضات إلی الأمام على أساس المصالح الوطنية للولايات المتحدة".وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني له دور مخرب في المفاوضات النووية ولا نتوقع منه غير ذلك، لأن طبيعة هذا الكیان واضحة للأمم ولعب هذا الكیان دورًا مخربا في السلام والاستقرار والتطورات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20220815/إيران-ندين-إهانة-السعودية-للخميني-ونتوقع-من-المملكة-أن-تهتم-بهذا-الموضوع-1066428237.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
العالم, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران

إيران: المحادثات مع السعودية لا علاقة لها بالاتفاق النووي.. وإسرائيل تخرب المفاوضات

09:44 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن "تحسن" العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على "نجاح دبلوماسية" الحكومة الإيرانية.
ووصف كنعاني في تصريحات للصحفيين الأجواء في المنطقة بأنها إيجابية، قائلا: "سنخطو خطوات إيجابية في المستقبل والعلاقات بين إيران ودول المنطقة تسير نحو الأفضل"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السعودية قال كنعاني إن "حوارنا مع السعودية يبحث الملفات الثنائية ولا علاقة له بمحادثات الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات".
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
إيران: ندين إهانة السعودية للخميني ونتوقع من المملكة أن تهتم بهذا الموضوع
15 أغسطس, 11:52 GMT
وأكد أن التعاون بين طهران والرياض "يصب في صالح تثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط".
وبشأن موقف إيران من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن انتقاد الاتفاق النووي، قال "نؤكد أنه من مصلحة الحكومة الأمريكية دفع عملية المفاوضات إلی الأمام على أساس المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني له دور مخرب في المفاوضات النووية ولا نتوقع منه غير ذلك، لأن طبيعة هذا الكیان واضحة للأمم ولعب هذا الكیان دورًا مخربا في السلام والاستقرار والتطورات الدولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала