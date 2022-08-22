https://sputnikarabic.ae/20220822/إيران-تدعو-كافة-الأطراف-السياسية-العراقية-إلى-حل-الأزمة-الحالية-عبر-الحوار-1066741543.html
إيران تدعو كافة الأطراف السياسية العراقية إلى حل الأزمة الحالية عبر الحوار
إيران تدعو كافة الأطراف السياسية العراقية إلى حل الأزمة الحالية عبر الحوار
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأطراف العراقية إلى حل المشاكل السياسية الحالية عبر الحوار. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:33+0000
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طهران - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة الإيرانية بيانًا اليوم الاثنين، أكد فيه رئيسي للكاظمي على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، وأن على جميع التيارات السياسية العراقية الاتفاق من خلال الحوار على مخرج للمشكلات السياسية القائمة.وأكدت الخارجية الإيرانية، في أوقات سابقة أهمية استقرار العراق بالنسبة لطهران، لافتة إلى أن استقراره سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين.واعتبرت أيضًا أن الأحداث الأخيرة في العراق شأن داخلي؛ وأن الحوار هو أفضل وسيلة لتسوية الخلافات في هذا البلد.وعقدت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط غياب التيار الصدري، الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية.ويواصل "الإطار التنسيقي" الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.ويسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.من جانبه، أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20220205/رئيسي-يندد-بأي-عمل-يزعزع-أمن-العراق-في-اتصال-مع-الكاظمي-1058060004.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي
إيران تدعو كافة الأطراف السياسية العراقية إلى حل الأزمة الحالية عبر الحوار
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دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأطراف العراقية إلى حل المشاكل السياسية الحالية عبر الحوار.
طهران - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة الإيرانية بيانًا اليوم الاثنين، أكد فيه رئيسي للكاظمي على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، وأن على جميع التيارات السياسية العراقية الاتفاق من خلال الحوار على مخرج للمشكلات السياسية القائمة.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في أوقات سابقة أهمية استقرار العراق بالنسبة لطهران، لافتة إلى أن استقراره سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين.
واعتبرت أيضًا أن الأحداث الأخيرة في العراق شأن داخلي؛ وأن الحوار هو أفضل وسيلة لتسوية الخلافات في هذا البلد.
وعقدت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط غياب التيار الصدري، الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية.
ويواصل "الإطار التنسيقي" الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
ويسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه، أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.