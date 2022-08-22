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https://sputnikarabic.ae/20220822/احتفال-شعبي-بعيد-العلم-الروسي-في-أكبر-ساحات-العاصمة-السورية-دمشق-1066716852.html
احتفال شعبي بعيد العلم الروسي في أكبر ساحات العاصمة السورية دمشق
احتفال شعبي بعيد العلم الروسي في أكبر ساحات العاصمة السورية دمشق
شارك مئات السوريين في احتفالية خاصة بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T11:05+0000
2022-08-22T11:05+0000
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وخلال الحفل، ردد المشاركون "من دمشق.. هنا روسيا" ليتردد صداها في أرجاء ساحة الأمويين، تضامنا ودعما لروسيا وشعبها بمناسبة عيد العلم الروسي.ورفع المشاركون أعلام روسيا الاتحادية يتوسطهم علم ضخم حمله العشرات من الشبان أمام نصب (السيف الدمشقي) التذكاري الذي يعد أحد الرموز بارزة الدلالة التاريخية لسوريا وبلاد الشام.المشهد الذي بدا استثنائيا بعدما تمازجت ألوان العلم الروسي مع ألوان حدائق الورود التي تملأ الساحة، ومع زخارف السيف الدمشقي، أرخى طابعا من التناغم اللوني وكرس دلالات سياسية وأفصح في جانب منه عن عمق العلاقة بين البلدين الحليفين.تحدث لـ "سبوتنيك" أمين فرع دمشق لحزب "البعث" الحاكم في سوريا، الدكتور حسام السمان محمد، عن الدلالات السامية التي تختزها ألوان العلم الروسي وما ترمز إليه من شعور بالفخار والامتنان للوطن الروسي وصفاء حبه وشجاعة الشعب الروسي في الدفاع عن ترابه وعزته وتقدم الدماء الذكية لصونه.ووجه السمان باسم "حزب البعث العربي الاشتراكي"، تحية مفعمة بالمحبة والتقدير والاحترام إلى الشعب الروسي وقيادته وحكومته.وأضاف ظاهر: "نتطلع اليوم إلى كسر الأحادية القطبية في العالم"، ملمحا إلى المعارك التي يخوضها الجيش الروسي دفاعا عن مستقبل بلاده في وجه المحاولات الغربية المستميتة لكبح جماح النهوض العالمي الجديد لروسيا.وتضمنت الفعالية عدة نشاطات رفع خلالها علم كبير لروسيا الاتحادية وعشرات الأعلام السورية والروسية تعبيراً عن العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، إضافة لمسير بالدراجات النارية أطلق خلالها ألعاب نارية بلون العلم الروسي والسوري.وشهدت الاحتفالية مساء أمس إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق (أوبرا دمشق) بألوان العلم الروسي.وتعد ساحة الأموييين، أكبر ساحات العاصمة السورية، رمزا سياديا تاريخيا، وهي تتوسط مجموعة كبيرة من الرموز السيادية الوطنية للدولة، إلى جانب (دار الأوبرا) و(مكتبة الأسد الوطنية) وفندق (شيراتون دمشق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحديقة تشرين الوطنية) بالإضافة إلى نصب السيف الدمشقي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1950.وينسب اسم ساحة الأمويين إلى الدولة الأموية التي كانت عاصمتها مدينة دمشق ذاتها.
https://sputnikarabic.ae/20220820/العلم-الروسي-بعيون-الأطفال-السوريين-والروس-في-البيت-الثقافي-بدمشق-صور--1066671844.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك

احتفال شعبي بعيد العلم الروسي في أكبر ساحات العاصمة السورية دمشق

11:05 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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شارك مئات السوريين في احتفالية خاصة بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق.
وخلال الحفل، ردد المشاركون "من دمشق.. هنا روسيا" ليتردد صداها في أرجاء ساحة الأمويين، تضامنا ودعما لروسيا وشعبها بمناسبة عيد العلم الروسي.
ورفع المشاركون أعلام روسيا الاتحادية يتوسطهم علم ضخم حمله العشرات من الشبان أمام نصب (السيف الدمشقي) التذكاري الذي يعد أحد الرموز بارزة الدلالة التاريخية لسوريا وبلاد الشام.
© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
المشهد الذي بدا استثنائيا بعدما تمازجت ألوان العلم الروسي مع ألوان حدائق الورود التي تملأ الساحة، ومع زخارف السيف الدمشقي، أرخى طابعا من التناغم اللوني وكرس دلالات سياسية وأفصح في جانب منه عن عمق العلاقة بين البلدين الحليفين.
تحدث لـ "سبوتنيك" أمين فرع دمشق لحزب "البعث" الحاكم في سوريا، الدكتور حسام السمان محمد، عن الدلالات السامية التي تختزها ألوان العلم الروسي وما ترمز إليه من شعور بالفخار والامتنان للوطن الروسي وصفاء حبه وشجاعة الشعب الروسي في الدفاع عن ترابه وعزته وتقدم الدماء الذكية لصونه.
© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
ووجه السمان باسم "حزب البعث العربي الاشتراكي"، تحية مفعمة بالمحبة والتقدير والاحترام إلى الشعب الروسي وقيادته وحكومته.

من جهته، قال رئيس منظمة "اتحاد شبيبة الثورة"، سومر ظاهر، لـ"سبوتنيك": نحتفل اليوم بعيد الروسي لنقول أن الشباب السوري يقف إلى جانب الدولة الشقيقة والحليفة التي وقفت إلى جانب الجيش والشعب العربي السوري في حربهم على الإرهاب.

© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
وأضاف ظاهر: "نتطلع اليوم إلى كسر الأحادية القطبية في العالم"، ملمحا إلى المعارك التي يخوضها الجيش الروسي دفاعا عن مستقبل بلاده في وجه المحاولات الغربية المستميتة لكبح جماح النهوض العالمي الجديد لروسيا.
وتضمنت الفعالية عدة نشاطات رفع خلالها علم كبير لروسيا الاتحادية وعشرات الأعلام السورية والروسية تعبيراً عن العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، إضافة لمسير بالدراجات النارية أطلق خلالها ألعاب نارية بلون العلم الروسي والسوري.
© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . Ali Hashem

فراس ضاهر، وهو أحد المشاركين في الاحتفال، قال في تصريح لـ"سبوتنيك": "نفتخر أن روسيا دولة صديقة وشقيقة لسوريا، لذلك اليوم نجتمع لنقول للجميع أن موقفنا واحد ضد الارهاب"، لافتاً إلى "أن تميز العلاقات التاريخية بين البلدين يجعل من الواجب التضامن مع روسيا، ردا للوفاء لهذا البلد الصديق الذي دعم سورية خلال سني الأزمة".

© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
وشهدت الاحتفالية مساء أمس إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق (أوبرا دمشق) بألوان العلم الروسي.
وتعد ساحة الأموييين، أكبر ساحات العاصمة السورية، رمزا سياديا تاريخيا، وهي تتوسط مجموعة كبيرة من الرموز السيادية الوطنية للدولة، إلى جانب (دار الأوبرا) و(مكتبة الأسد الوطنية) وفندق (شيراتون دمشق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحديقة تشرين الوطنية) بالإضافة إلى نصب السيف الدمشقي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1950.
© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
وينسب اسم ساحة الأمويين إلى الدولة الأموية التي كانت عاصمتها مدينة دمشق ذاتها.
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق... صور
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