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https://sputnikarabic.ae/20220822/اختطاف-4-راهبات-كاثوليكيات-على-يد-مسلحين-في-نيجيريا-1066721685.html
اختطاف 4 راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا
اختطاف 4 راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا
اختطفت 4 راهبات كاثوليكيات نيجيريات، أثناء سيرهن على طريق سريع، شهد اختطاف كاثوليكي آخر الأسبوع الماضي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:20+0000
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وأعلنت راهبات يسوع المخلص، في بيان، أن الأخوات الأربع كن في طريقهن لحضور قداس صباح يوم الأحد عندما تم اختطافهن في منطقة أوكيغوي أومولولو، حسبما أفاد به الدير المحلي في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، وفقا لـ"بي.بي.سي".وشهدت نيجيريا تصاعدا في أعمال العنف، خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ تشيع عمليات الخطف والهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.وكثيرا ما تشن عصابات مسلحة هجمات على مدارس وكليات في مناطق ريفية، حيث يقيم الطلاب في مهاجع لا تحظى بإجراءات أمن مشددة، ما يسمح للمسلحين باقتياد عدد كبير من الأشخاص إلى غابات يختبئون فيها بينما يتفاوضون على مبالغ فدية.وأودى عنف الجماعات المسلحة بحياة أكثر من 8 آلاف شخص منذ عام 2011، وأجبر أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم، وبالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة، تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تحديات أمنية هائلة.
https://sputnikarabic.ae/20220717/اختطاف-اثنين-من-القساوسة-الكاثوليك-في-نيجيريا-1065167405.html
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العالم
العالم

اختطاف 4 راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا

12:20 GMT 22.08.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© flickr.com / jbdodane
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اختطفت 4 راهبات كاثوليكيات نيجيريات، أثناء سيرهن على طريق سريع، شهد اختطاف كاثوليكي آخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت راهبات يسوع المخلص، في بيان، أن الأخوات الأربع كن في طريقهن لحضور قداس صباح يوم الأحد عندما تم اختطافهن في منطقة أوكيغوي أومولولو، حسبما أفاد به الدير المحلي في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، وفقا لـ"بي.بي.سي".

وأضاف البيان: "نناشدكم الصلاة من أجل الإفراج عنهن بسرعة وأمان".

كنيسة في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
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17 يوليو, 04:49 GMT
وشهدت نيجيريا تصاعدا في أعمال العنف، خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ تشيع عمليات الخطف والهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وكثيرا ما تشن عصابات مسلحة هجمات على مدارس وكليات في مناطق ريفية، حيث يقيم الطلاب في مهاجع لا تحظى بإجراءات أمن مشددة، ما يسمح للمسلحين باقتياد عدد كبير من الأشخاص إلى غابات يختبئون فيها بينما يتفاوضون على مبالغ فدية.
وأودى عنف الجماعات المسلحة بحياة أكثر من 8 آلاف شخص منذ عام 2011، وأجبر أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم، وبالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة، تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تحديات أمنية هائلة.
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