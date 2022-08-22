https://sputnikarabic.ae/20220822/اختطاف-4-راهبات-كاثوليكيات-على-يد-مسلحين-في-نيجيريا-1066721685.html
اختطاف 4 راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا
اختطاف 4 راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا
اختطفت 4 راهبات كاثوليكيات نيجيريات، أثناء سيرهن على طريق سريع، شهد اختطاف كاثوليكي آخر الأسبوع الماضي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:20+0000
2022-08-22T12:20+0000
2022-08-22T12:20+0000
العالم
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وأعلنت راهبات يسوع المخلص، في بيان، أن الأخوات الأربع كن في طريقهن لحضور قداس صباح يوم الأحد عندما تم اختطافهن في منطقة أوكيغوي أومولولو، حسبما أفاد به الدير المحلي في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، وفقا لـ"بي.بي.سي".وشهدت نيجيريا تصاعدا في أعمال العنف، خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ تشيع عمليات الخطف والهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.وكثيرا ما تشن عصابات مسلحة هجمات على مدارس وكليات في مناطق ريفية، حيث يقيم الطلاب في مهاجع لا تحظى بإجراءات أمن مشددة، ما يسمح للمسلحين باقتياد عدد كبير من الأشخاص إلى غابات يختبئون فيها بينما يتفاوضون على مبالغ فدية.وأودى عنف الجماعات المسلحة بحياة أكثر من 8 آلاف شخص منذ عام 2011، وأجبر أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم، وبالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة، تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تحديات أمنية هائلة.
https://sputnikarabic.ae/20220717/اختطاف-اثنين-من-القساوسة-الكاثوليك-في-نيجيريا-1065167405.html
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العالم
اختطاف 4 راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا
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اختطفت 4 راهبات كاثوليكيات نيجيريات، أثناء سيرهن على طريق سريع، شهد اختطاف كاثوليكي آخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت راهبات يسوع المخلص، في بيان، أن الأخوات الأربع كن في طريقهن لحضور قداس صباح يوم الأحد عندما تم اختطافهن في منطقة أوكيغوي أومولولو، حسبما أفاد به الدير المحلي في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، وفقا لـ"بي.بي.سي".
وأضاف البيان: "نناشدكم الصلاة من أجل الإفراج عنهن بسرعة وأمان".
وشهدت نيجيريا تصاعدا في أعمال العنف، خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ تشيع عمليات الخطف والهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وكثيرا ما تشن عصابات مسلحة هجمات على مدارس وكليات في مناطق ريفية، حيث يقيم الطلاب في مهاجع لا تحظى بإجراءات أمن مشددة، ما يسمح للمسلحين باقتياد عدد كبير من الأشخاص إلى غابات يختبئون فيها بينما يتفاوضون على مبالغ فدية.
وأودى عنف الجماعات المسلحة بحياة أكثر من 8 آلاف شخص منذ عام 2011، وأجبر أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم، وبالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة، تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تحديات أمنية هائلة.