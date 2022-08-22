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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ترابي في العراق إلى 7 وفيات
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ترابي في العراق إلى 7 وفيات
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الترابي في مزار ديني بكربلاء، وسط العراق، إلى 7 وفيات. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T11:17+0000
2022-08-22T11:17+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "حصيلة الانهيار الترابي في كربلاء المقدسة لغاية الآن، 6 مصابين، و7 وفيات".وطالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحقيق فوري لكشف ملابسات حادث قطارة الإمام علي.وقال الصدر، في بيان، أمس الأحد: "نطالب بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة، لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة، كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".وفي وقت سابق أمس، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.وعملت السلطات على إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.وذكرت السلطات العراقية أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة نحو 28 كيلومتر بالقرب من بحيرة الرزازة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مصر-تعزي-العراق-في-ضحايا-كربلاء-1066701859.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ترابي في العراق إلى 7 وفيات

11:17 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الترابي في مزار ديني بكربلاء، وسط العراق، إلى 7 وفيات.
بغداد- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "حصيلة الانهيار الترابي في كربلاء المقدسة لغاية الآن، 6 مصابين، و7 وفيات".
وطالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحقيق فوري لكشف ملابسات حادث قطارة الإمام علي.
وقال الصدر، في بيان، أمس الأحد: "نطالب بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة، لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة، كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
مصر تعزي العراق في ضحايا كربلاء
أمس, 20:40 GMT
وفي وقت سابق أمس، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.
وعملت السلطات على إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.
وذكرت السلطات العراقية أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".
وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة نحو 28 كيلومتر بالقرب من بحيرة الرزازة.
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