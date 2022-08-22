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https://sputnikarabic.ae/20220822/استطلاع-69-بالمئة-من-الأمريكيين-الأصليين-تأثروا-بشدة-بسبب-التضخم-1066745647.html
استطلاع: 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين تأثروا بشدة بسبب التضخم
استطلاع: 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين تأثروا بشدة بسبب التضخم
تسبب التضخم في معاناة 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين من مشاكل مالية كبيرة، وفقا لما أظهره استطلاع جديد. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T22:58+0000
2022-08-22T22:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن بي آر" يوم السبت في تقريرها عن الاستطلاع الذي أجرته بالاشتراك مع مؤسسة روبرت وود جونسون وكلية تي.إيتش. تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إنه "لا توجد مجموعة أخرى تشعر في الوقت الحالي بالضغوط المالية التي يعاني منها الأمريكيون الأصليون".وفقا لبيانات التعداد، يعيش ما يقرب من 27 بالمئة من الأمريكيين الأصليين في فقر.وهذه النسبة أعلى بكثير من بقية المجموعات العرقية في البلاد، التي تبلغ نسبة الفقراء بها 15 بالمئة تقريبا في المتوسط، وفقا للتقرير، وفقا لوكالة شينخوا.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين تأثروا بشدة بسبب التضخم

22:58 GMT 22.08.2022
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موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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تسبب التضخم في معاناة 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين من مشاكل مالية كبيرة، وفقا لما أظهره استطلاع جديد.
وذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن بي آر" يوم السبت في تقريرها عن الاستطلاع الذي أجرته بالاشتراك مع مؤسسة روبرت وود جونسون وكلية تي.إيتش. تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إنه "لا توجد مجموعة أخرى تشعر في الوقت الحالي بالضغوط المالية التي يعاني منها الأمريكيون الأصليون".
وفقا لبيانات التعداد، يعيش ما يقرب من 27 بالمئة من الأمريكيين الأصليين في فقر.
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وهذه النسبة أعلى بكثير من بقية المجموعات العرقية في البلاد، التي تبلغ نسبة الفقراء بها 15 بالمئة تقريبا في المتوسط، وفقا للتقرير، وفقا لوكالة شينخوا.
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