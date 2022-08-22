https://sputnikarabic.ae/20220822/الأهلي-يسلم-هدايا-تركي-آل-الشيخ-لصندوق-تحيا-مصر-1066741708.html
الأهلي يسلم هدايا تركي آل الشيخ لصندوق "تحيا مصر"
الأهلي يسلم هدايا تركي آل الشيخ لصندوق "تحيا مصر"
أعلن النادي الأهلي أنه سلم التبرعات والهدايا، التي قدمها له رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى صندوق "تحيا مصر". 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:49+0000
2022-08-22T18:49+0000
2022-08-22T18:49+0000
رياضة
مصر
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وجاء ذلك بعدما وصل النادي قرار صندوق "تحيا مصر"، الخاص بالموافقة على قبول تلك التبرعات والهدايا، حسبما ذكر موقع "الأهلي"، اليوم الاثنين.ولفت النادي الأهلي إلى أنه تسلم قرار موافقة الصندوق على استلام تلك الهدايا، التي تم إرسالها فعليا إليه.وأوضح الموقع أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، طلب ذلك في وقت سابق، إثر خلافات بينه وبين الأهلي.وكان تركي آل الشيخ قد وجه اتهامات لإدارة الأهلي بالاستيلاء على الهدايا والتبرعات التي قدمها للنادي.لكن نيابة الأموال العامة المصرية قضت ببراءة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي، من تلك التهم.
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رياضة, مصر
الأهلي يسلم هدايا تركي آل الشيخ لصندوق "تحيا مصر"
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أعلن النادي الأهلي أنه سلم التبرعات والهدايا، التي قدمها له رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى صندوق "تحيا مصر".
وجاء ذلك بعدما وصل النادي قرار صندوق "تحيا مصر"، الخاص بالموافقة على قبول تلك التبرعات والهدايا، حسبما ذكر
موقع "الأهلي"، اليوم الاثنين.
11 فبراير 2021, 06:32 GMT
ولفت النادي الأهلي إلى أنه تسلم قرار موافقة الصندوق على استلام تلك الهدايا، التي تم إرسالها فعليا إليه.
وأوضح الموقع أن رئيس هيئة الترفيه
السعودية، طلب ذلك في وقت سابق، إثر خلافات بينه وبين الأهلي.
وكان تركي آل الشيخ قد وجه اتهامات لإدارة الأهلي بالاستيلاء على الهدايا والتبرعات التي قدمها للنادي.
لكن نيابة الأموال العامة المصرية قضت ببراءة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي
، وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي، من تلك التهم.