الإمارات تعلن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز "تريليون" درهم خلال نصف عام لأول مرة في تاريخها
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز تريليون درهم إماراتي، خلال النصف الأول من عام 2022، لأول مرة في تاريخها.
وكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، عن "تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز تريليون درهم لأول مرة في نصف عام، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17 بالمئة عن نصف العام الماضي 2021".
لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية. pic.twitter.com/wZgy6hPtOt— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 22, 2022
وأشار حاكم دبي إلى أن إنجاز الإمارات "يثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية"، وفقا لقوله.
نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع .. ومتفائلين بعام اقتصادي جديد ملىء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 22, 2022
وتابع معلقا: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ومتفائلون بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة".
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في يونيو/ حزيران 2021 عن تحقيق الإمارات العربية المتحدة 400 مليار دولار من التجارة غير النفطية واستعدادها لدخول 25 سوقا عالمية.