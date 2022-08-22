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https://sputnikarabic.ae/20220822/الإمارات-تعلن-تحقيق-تجارتها-غير-النفطية-حاجز-تريليون-درهم-خلال-نصف-عام-لأول-مرة-في-تاريخها-1066721143.html
الإمارات تعلن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز "تريليون" درهم خلال نصف عام لأول مرة في تاريخها
الإمارات تعلن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز "تريليون" درهم خلال نصف عام لأول مرة في تاريخها
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز تريليون درهم إماراتي، خلال النصف الأول من عام 2022، لأول مرة في تاريخها. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:11+0000
2022-08-22T12:11+0000
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، عن "تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز تريليون درهم لأول مرة في نصف عام، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17 بالمئة عن نصف العام الماضي 2021".وأشار حاكم دبي إلى أن إنجاز الإمارات "يثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية"، وفقا لقوله.وتابع معلقا: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ومتفائلون بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة".وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في يونيو/ حزيران 2021 عن تحقيق الإمارات العربية المتحدة 400 مليار دولار من التجارة غير النفطية واستعدادها لدخول 25 سوقا عالمية.
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات تعلن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز "تريليون" درهم خلال نصف عام لأول مرة في تاريخها

12:11 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز تريليون درهم إماراتي، خلال النصف الأول من عام 2022، لأول مرة في تاريخها.
وكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، عن "تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز تريليون درهم لأول مرة في نصف عام، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17 بالمئة عن نصف العام الماضي 2021".
وأشار حاكم دبي إلى أن إنجاز الإمارات "يثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية"، وفقا لقوله.
وتابع معلقا: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ومتفائلون بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة".
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في يونيو/ حزيران 2021 عن تحقيق الإمارات العربية المتحدة 400 مليار دولار من التجارة غير النفطية واستعدادها لدخول 25 سوقا عالمية.
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