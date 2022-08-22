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https://sputnikarabic.ae/20220822/البرهان-يتسلم-رسالة-من-سلفاكير-تتعلق-بمبادرة-لحل-مشكلات-الحدود-بين-الخرطوم-وأديس-أبابا-1066743621.html
البرهان يتسلم رسالة من سلفاكير تتعلق بمبادرة لحل مشكلات الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا
البرهان يتسلم رسالة من سلفاكير تتعلق بمبادرة لحل مشكلات الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا
تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T20:19+0000
2022-08-22T20:19+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فقد قام مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، الذي يزور الخرطوم حاليا، بتسليم رسالة من سلفاكير إلى البرهان، تتعلق بمبادرة لحل المسكلات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.وقال توت قلواك: "هناك مبادرة من الرئيس سلفاكير لعقد جلسة بجوبا تضم رؤساء السودان وجنوب السودان وإثيوبيا لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة".وعن لقائه بالبرهان قال: "تطرقنا خلال اللقاء مع البرهان للعلاقات السياسية بين البلدين وقضايا الحدود المشتركة بجانب العلاقات بين السودان وإثيوبيا وجنوب السودان"، مؤكدا أن "العلاقات بين الدول الثلاث ستشهد مرحلة جديدة في مسيرة التعاون المشترك".في المقابل تتهم إثيوبيا السودان بالسيطرة على أراضٍ تقع في ملكيتها، خاصة منطقة الفشقة على الشريط الحدودى بينهما.
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

البرهان يتسلم رسالة من سلفاكير تتعلق بمبادرة لحل مشكلات الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا

20:19 GMT 22.08.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فقد قام مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، الذي يزور الخرطوم حاليا، بتسليم رسالة من سلفاكير إلى البرهان، تتعلق بمبادرة لحل المسكلات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.
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وقال توت قلواك: "هناك مبادرة من الرئيس سلفاكير لعقد جلسة بجوبا تضم رؤساء السودان وجنوب السودان وإثيوبيا لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة".
وعن لقائه بالبرهان قال: "تطرقنا خلال اللقاء مع البرهان للعلاقات السياسية بين البلدين وقضايا الحدود المشتركة بجانب العلاقات بين السودان وإثيوبيا وجنوب السودان"، مؤكدا أن "العلاقات بين الدول الثلاث ستشهد مرحلة جديدة في مسيرة التعاون المشترك".

يشار إلى أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات منذ العام 2020، على إثر نشر السودان قوات عسكرية في المنطقة الحدودية، وإعلان استعادته لأراض كانت تفلحها مجموعات إثيوبية في منطقة الفشقة.

في المقابل تتهم إثيوبيا السودان بالسيطرة على أراضٍ تقع في ملكيتها، خاصة منطقة الفشقة على الشريط الحدودى بينهما.
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