عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/التعليم-السعودية-توجه-بدمج-القرآن-الكريم-والدراسات-الإسلامية-كمادة-واحدة-وتقلص-حصصهما-1066740363.html
التعليم السعودية توجه بدمج "القرآن الكريم" والدراسات الإسلامية كمادة واحدة وتقلص حصصهما
التعليم السعودية توجه بدمج "القرآن الكريم" والدراسات الإسلامية كمادة واحدة وتقلص حصصهما
قالت تقارير إعلامية إن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد وجهت بدمج مادتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة، في المرحلتين المتوسطة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:01+0000
2022-08-22T18:01+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103198/95/1031989588_0:251:1920:1331_1920x0_80_0_0_edfdf1cc2e94fc54d25e96edd9fb5956.png
ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فإن الوزارة أصدرت توجيها بإيقاف العمل بدليل الخطط الدراسية الصادر في العام الدراسي الماضي، مؤكدة على ضرورة العمل وفق دليل جديد متطور.وأوضحت الصحيفة أن التوجيه تم تعميمه على كافة مدارس التعليم العام ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة والتعليم المستمر والمعاهد العلمية ودار الحدث المكي والمدني وبرامج الهوية الوطنية في المدارس العالمية.وأضافت أن هذا الدليل جرى فيه دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة هي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.وقالت إنه "لم يطرأ تغيير كبير سوى على بعض الحصص الدراسية الأسبوعية حيث تمت زيادتها في بعض المواد وتقليصها في مواد أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20220820/السعودية-تتقدم-في-16-مؤشرا-للتنافسية-العالمية-للتعليم-1066659399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103198/95/1031989588_0:71:1920:1511_1920x0_80_0_0_974dcabc5883dd8192f29f5e2c0d76c3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

التعليم السعودية توجه بدمج "القرآن الكريم" والدراسات الإسلامية كمادة واحدة وتقلص حصصهما

18:01 GMT 22.08.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
CC0 / GDJ / pixabay
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد وجهت بدمج مادتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة، في المرحلتين المتوسطة والإبتدائية.
ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فإن الوزارة أصدرت توجيها بإيقاف العمل بدليل الخطط الدراسية الصادر في العام الدراسي الماضي، مؤكدة على ضرورة العمل وفق دليل جديد متطور.
مستر روبوت يساعد تلاميذ المدرسة على الدراسة أثناء الفصل في إحدى مدارس غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
السعودية تتقدم في 16 مؤشرا للتنافسية العالمية للتعليم
20 أغسطس, 13:53 GMT
وأوضحت الصحيفة أن التوجيه تم تعميمه على كافة مدارس التعليم العام ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة والتعليم المستمر والمعاهد العلمية ودار الحدث المكي والمدني وبرامج الهوية الوطنية في المدارس العالمية.
وأضافت أن هذا الدليل جرى فيه دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة هي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

وأشارت إلى أنه جرى تقليص مجموع حصصها من "34 حصة في المرحلة المتوسطة إلى 15 حصة أسبوعية، وكذلك تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من 38 حصة إلى 30 حصة أسبوعية".

وقالت إنه "لم يطرأ تغيير كبير سوى على بعض الحصص الدراسية الأسبوعية حيث تمت زيادتها في بعض المواد وتقليصها في مواد أخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала