https://sputnikarabic.ae/20220822/الجفاف-يكشف-آثار-أقدام-ديناصورات-عملاقة-في-تكساس-1066737799.html
الجفاف يكشف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس
الجفاف يكشف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس
اكتشف عدد من العلماء آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد جفاف أحد الأنهار، بسبب موجة الجفاف. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:47+0000
2022-08-22T16:47+0000
2022-08-22T16:47+0000
منوعات
ديناصورات
العثور على آثار لوحش مجهول
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ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فقد تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد تقلص نهر "بالوكسي"، الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة، ما كشف عن آثار أقدام ديناصورات لم تُر من قبل تحت خط الماء.ويقع المنتزه على بعد حوالي 60 ميلًا (100 كم) جنوب غرب منطقة فورت وورث، وهي موطن لمجموعة متنوعة من فصائل الديناصورات، ومعظمها من الصربوديات القديمة والثيروبودات.وقال المنتزه في بيان: "في الوقت الحالي، نظرًا لظروف النهر المنخفضة للغاية، أصبح عدد المسارات الآن مرئيًا أكثر منها في الظروف العادية… ولذا إذا كنت ترغب في العثور على مسارات واستكشاف هذا الجانب من الحديقة، فهذا وقت رائع للزيارة".وتقلص نهر "بالوكسي" الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة التي تجتاح الولاية وغيرها في جنوب غرب الولايات المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, ديناصورات, العثور على آثار لوحش مجهول
منوعات, ديناصورات, العثور على آثار لوحش مجهول
الجفاف يكشف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس
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اكتشف عدد من العلماء آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد جفاف أحد الأنهار، بسبب موجة الجفاف.
ووفقا لمجلة
"نيوزويك" الأمريكية، فقد تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد تقلص نهر "بالوكسي"، الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة، ما كشف عن آثار أقدام ديناصورات لم تُر من قبل تحت خط الماء.
ويقع المنتزه على بعد حوالي 60 ميلًا (100 كم) جنوب غرب منطقة فورت وورث، وهي موطن لمجموعة متنوعة من فصائل الديناصورات، ومعظمها من الصربوديات القديمة والثيروبودات.
وذكر بيان للمنتزه، أن "العديد من مسارات الديناصورات في الحديقة لا تُظهر نمطها المميز ذا الأصابع الثلاثة، لأن المسارات حفرت في طين رقيق وعميق، ما أدى إلى دفن آثار أصابع القدم".
وقال المنتزه في بيان: "في الوقت الحالي، نظرًا لظروف النهر المنخفضة للغاية، أصبح عدد المسارات الآن مرئيًا أكثر منها في الظروف العادية… ولذا إذا كنت ترغب في العثور على مسارات واستكشاف هذا الجانب من الحديقة، فهذا وقت رائع للزيارة".
وتقلص نهر "بالوكسي" الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة التي تجتاح الولاية وغيرها في جنوب غرب الولايات المتحدة.