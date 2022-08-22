عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/الجفاف-يكشف-آثار-أقدام-ديناصورات-عملاقة-في-تكساس-1066737799.html
الجفاف يكشف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس
الجفاف يكشف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس
اكتشف عدد من العلماء آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد جفاف أحد الأنهار، بسبب موجة الجفاف. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:47+0000
2022-08-22T16:47+0000
منوعات
ديناصورات
العثور على آثار لوحش مجهول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102403/54/1024035404_0:422:4050:2700_1920x0_80_0_0_5a485078457409476b9cb4c0504c2cbd.jpg
ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فقد تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد تقلص نهر "بالوكسي"، الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة، ما كشف عن آثار أقدام ديناصورات لم تُر من قبل تحت خط الماء.ويقع المنتزه على بعد حوالي 60 ميلًا (100 كم) جنوب غرب منطقة فورت وورث، وهي موطن لمجموعة متنوعة من فصائل الديناصورات، ومعظمها من الصربوديات القديمة والثيروبودات.وقال المنتزه في بيان: "في الوقت الحالي، نظرًا لظروف النهر المنخفضة للغاية، أصبح عدد المسارات الآن مرئيًا أكثر منها في الظروف العادية… ولذا إذا كنت ترغب في العثور على مسارات واستكشاف هذا الجانب من الحديقة، فهذا وقت رائع للزيارة".وتقلص نهر "بالوكسي" الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة التي تجتاح الولاية وغيرها في جنوب غرب الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102403/54/1024035404_245:0:3845:2700_1920x0_80_0_0_717284f1cf6ecaf9fa43350ec147550c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, ديناصورات, العثور على آثار لوحش مجهول
منوعات, ديناصورات, العثور على آثار لوحش مجهول

الجفاف يكشف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس

16:47 GMT 22.08.2022
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaursديناصورات
ديناصورات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaurs
تابعنا عبرTelegram
اكتشف عدد من العلماء آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد جفاف أحد الأنهار، بسبب موجة الجفاف.
ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فقد تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقا في ولايتي تكساس بعد تقلص نهر "بالوكسي"، الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة، ما كشف عن آثار أقدام ديناصورات لم تُر من قبل تحت خط الماء.
ويقع المنتزه على بعد حوالي 60 ميلًا (100 كم) جنوب غرب منطقة فورت وورث، وهي موطن لمجموعة متنوعة من فصائل الديناصورات، ومعظمها من الصربوديات القديمة والثيروبودات.
وذكر بيان للمنتزه، أن "العديد من مسارات الديناصورات في الحديقة لا تُظهر نمطها المميز ذا الأصابع الثلاثة، لأن المسارات حفرت في طين رقيق وعميق، ما أدى إلى دفن آثار أصابع القدم".
وقال المنتزه في بيان: "في الوقت الحالي، نظرًا لظروف النهر المنخفضة للغاية، أصبح عدد المسارات الآن مرئيًا أكثر منها في الظروف العادية… ولذا إذا كنت ترغب في العثور على مسارات واستكشاف هذا الجانب من الحديقة، فهذا وقت رائع للزيارة".
وتقلص نهر "بالوكسي" الذي يتدفق عبر منتزه "وادي الديناصورات" بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة التي تجتاح الولاية وغيرها في جنوب غرب الولايات المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала