https://sputnikarabic.ae/20220822/الحرس-الثوري-يعلنها-صراحة-نقوم-بتسليح-الضفة-الغربية-ضد-إسرائيل-1066725311.html
"الحرس الثوري" يعلنها صراحة: نقوم بتسليح الضفة الغربية ضد إسرائيل
"الحرس الثوري" يعلنها صراحة: نقوم بتسليح الضفة الغربية ضد إسرائيل
تناقش الحلقة تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن الضفة الغربية يتم تسليحها حاليا ضد الإسرائيليين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:18+0000
2022-08-22T13:18+0000
2022-08-22T13:18+0000
راديو
بانوراما
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"الحرس الثوري" يعلنها صراحة: نقوم بتسليح الضفة الغربية ضد إسرائيل
"الحرس الثوري" يعلنها صراحة: نقوم بتسليح الضفة الغربية ضد إسرائيل
تصريحات سلامي جاءت خلال مقابلة مع موقع مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وأشار فيها إلى أن غزة "ليست وحيدة في ساحة المقاومة والنضال، بل انتقل هذا النضال أيضًا إلى الضفة الغربية".كما وأضاف أنه "لا يوجد مكان آمن في أي نقطة" لإسرائيل وسكانها، ونظرا إلى قوة "حزب الله" إلى جانب الصواريخ والقوة النارية للقوات الفلسطينية، فإن جميع أجزاء إسرائيل الأخرى قد تكون في مرمى "محور المقاومة".الخبير في الشأن الإيراني، حكم أمهز، رأى أنمضيفًا أنهونفى أمهز في حوار مع "بانوراما"، بأن تكون تصريحات سلامي مرتبطة بالتطورات على خط الملف النووي"، موضحًأ أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
"الحرس الثوري" يعلنها صراحة: نقوم بتسليح الضفة الغربية ضد إسرائيل
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تناقش الحلقة تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن الضفة الغربية يتم تسليحها حاليا ضد الإسرائيليين.
تصريحات سلامي جاءت خلال مقابلة مع موقع مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وأشار فيها إلى أن غزة "ليست وحيدة في ساحة المقاومة والنضال، بل انتقل هذا النضال أيضًا إلى الضفة الغربية".
كما وأضاف أنه "لا يوجد مكان آمن في أي نقطة" لإسرائيل وسكانها، ونظرا إلى قوة "حزب الله" إلى جانب الصواريخ والقوة النارية للقوات الفلسطينية، فإن جميع أجزاء إسرائيل الأخرى قد تكون في مرمى "محور المقاومة".
الخبير في الشأن الإيراني، حكم أمهز، رأى أن
"تصريحات سلامي تعبر عن موقف سابق وثابت للقيادة الإيرانية بهذا الخصوص".
"لدى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية دور متقدم في مواجهة القوات الإسرائيلية، ما يتطلب رفع جاهزيتها القتالية وتطويرها".
ونفى أمهز في حوار مع "بانوراما
"، بأن تكون تصريحات سلامي مرتبطة بالتطورات على خط الملف النووي"، موضحًأ أن
"موقف الجمهورية الإسلامية من القضية الفلسطينية عقائدي، ولا يتأثر بالملفات السياسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...