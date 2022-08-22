https://sputnikarabic.ae/20220822/الحكومة-اليمنية-تدعو-اليونيسف-إلى-مراجعة-قرار-تخفيض-طاقمها-في-عدن-1066743314.html
الحكومة اليمنية تدعو "اليونيسف" إلى مراجعة قرار تخفيض طاقمها في عدن
الحكومة اليمنية تدعو "اليونيسف" إلى مراجعة قرار تخفيض طاقمها في عدن
دعت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى مراجعة قرارها تخفيض طاقمها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، خلال لقائه في عدن، بنائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حنان سليمان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "من الأهمية مراجعة المنظمة لقرارها بتخفيض طاقمها في مكتب عدن والذي قد يؤثر على مستوى الشراكة وعدم الوفاء بتقديم الخدمات بشكل عادل على المستوى الجغرافي والطبوغرافي".وشدد الوزير الشرجبي على "أهمية أن يكون المكتب بحجم التحديات والاحتياجات".ويوم الثلاثاء الماضي، حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق الأسابيع والأشهر المقبلة جراء نقص التمويل، داعيةً المجتمع الدولي إلى تأمين تمويل إضافي لتجنب تقليص أو إغلاق برامج المساعدات، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تلقت مع حلول نهاية يوليو/تموز الماضي، 1.24 مليار دولار، من إجمالي 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220723/إصابة-7-أطفال-بعد-قصف-منسوب-لجماعة-أنصار-الله-على-تعز-غربي-اليمن-1065467699.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, اليونيسف, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, اليونيسف, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحكومة اليمنية تدعو "اليونيسف" إلى مراجعة قرار تخفيض طاقمها في عدن
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دعت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى مراجعة قرارها تخفيض طاقمها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، خلال لقائه في عدن، بنائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حنان سليمان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "من الأهمية مراجعة المنظمة لقرارها بتخفيض طاقمها في مكتب عدن والذي قد يؤثر على مستوى الشراكة وعدم الوفاء بتقديم الخدمات بشكل عادل على المستوى الجغرافي والطبوغرافي".
وشدد الوزير الشرجبي على "أهمية أن يكون المكتب بحجم التحديات والاحتياجات".
ويوم الثلاثاء الماضي، حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق الأسابيع والأشهر المقبلة جراء نقص التمويل، داعيةً المجتمع الدولي إلى تأمين تمويل إضافي لتجنب تقليص أو إغلاق برامج المساعدات، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تلقت مع حلول نهاية يوليو/تموز الماضي، 1.24 مليار دولار، من إجمالي 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.