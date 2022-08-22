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https://sputnikarabic.ae/20220822/الخارجية-الروسية-تصدر-بيانا-حول-لقاء-السفير-الإماراتي-ببوغدانوف-1066736535.html
الخارجية الروسية تصدر بيانا حول لقاء السفير الإماراتي ببوغدانوف
الخارجية الروسية تصدر بيانا حول لقاء السفير الإماراتي ببوغدانوف
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وسفير الإمارات في موسكو محمد أحمد الجابر، اليوم الاثنين، قضايا تطوير العلاقات الثنائية على حميع الأصعدة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:22+0000
2022-08-22T16:22+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".واستقبل بوغدانوف، في 18 أغسطس/آب، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الجابر، بناء على طلب الأخير.وخلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا التطور التدريجي للعلاقات الروسية الإماراتية الودية، بما في ذلك تنسيق مواقف السياسة الخارجية المبدئية على المنصات الدولية.كما جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في اليمن وليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20220801/بوغدانوف-يستقبل-السفير-السوري-رياض-حداد-في-موسكو---1065863494.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الخارجية الروسية تصدر بيانا حول لقاء السفير الإماراتي ببوغدانوف

16:22 GMT 22.08.2022
© The UAE Embassy in Moscowمحمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا
محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© The UAE Embassy in Moscow
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وسفير الإمارات في موسكو محمد أحمد الجابر، اليوم الاثنين، قضايا تطوير العلاقات الثنائية على حميع الأصعدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
واستقبل بوغدانوف، في 18 أغسطس/آب، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الجابر، بناء على طلب الأخير.
ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بوغدانوف يستقبل السفير السوري رياض حداد في موسكو
1 أغسطس, 17:10 GMT
وخلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا التطور التدريجي للعلاقات الروسية الإماراتية الودية، بما في ذلك تنسيق مواقف السياسة الخارجية المبدئية على المنصات الدولية.
كما جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في اليمن وليبيا.
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