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الخارجية الروسية تندد بهجوم مقديشو الإرهابي
الخارجية الروسية تندد بهجوم مقديشو الإرهابي
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في في العاصمة الصومالية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-22T12:55+0000
الصومال
روسيا
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ونشرت الوزارة في بيان: "في 19 أغسطس/آب، تم تنفيذ هجوم إرهابي على فندق حياة الواقع وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث أدى إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 117 مواطنا بحسب وزارة الصحة الصومالية، وأصيب سبعة عشر بجروح متفاوتة الخطورة".وأضاف البيان: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الدموية التي كان ضحاياها من المدنيين وعدد من مسؤولي الحكومة الصومالية، ونعرب عن تضامننا مع الصومال حكومة وشعبا، ونقدم تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين على أيدي الإرهابيين".وأردف: "إننا ندافع عن استمرار الجهود الدولية لمساعدة الحكومة الصومالية في تعزيز إمكانات أجهزة الأمن القومي واتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في مقديشو".وختم البيان: "وبحسب السفارة الروسية في جيبوتي، التي تمثل بشكل دائم مصالحنا في الصومال، لا يوجد مواطنون روس بين الضحايا".
https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الروسية-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إصدار-تأشيرة-دخول-إلى-لافروف-والوفد-المرافق-1066616078.html
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الصومال, روسيا
الصومال, روسيا

الخارجية الروسية تندد بهجوم مقديشو الإرهابي

12:55 GMT 22.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في في العاصمة الصومالية.
ونشرت الوزارة في بيان: "في 19 أغسطس/آب، تم تنفيذ هجوم إرهابي على فندق حياة الواقع وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث أدى إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 117 مواطنا بحسب وزارة الصحة الصومالية، وأصيب سبعة عشر بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضاف البيان: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الدموية التي كان ضحاياها من المدنيين وعدد من مسؤولي الحكومة الصومالية، ونعرب عن تضامننا مع الصومال حكومة وشعبا، ونقدم تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين على أيدي الإرهابيين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
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19 أغسطس, 11:31 GMT
"نحن مقتنعون بأن كل المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي يجب أن يعاقبوا بشكل عادل".
وأردف: "إننا ندافع عن استمرار الجهود الدولية لمساعدة الحكومة الصومالية في تعزيز إمكانات أجهزة الأمن القومي واتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في مقديشو".
وختم البيان: "وبحسب السفارة الروسية في جيبوتي، التي تمثل بشكل دائم مصالحنا في الصومال، لا يوجد مواطنون روس بين الضحايا".
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