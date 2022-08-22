https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-50-قوميا-متطرفا-بهجوم-على-مواقع-اللواء-28-الأوكراني-1066710797.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 50 قوميًا بهجوم مكثف على مواقع اللواء 28 الأوكراني. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:08+0000
2022-08-22T09:08+0000
2022-08-22T09:08+0000
روسيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 50 قوميًا بهجوم مكثف على مواقع اللواء 28 الأوكراني.