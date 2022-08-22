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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 50 قوميًا بهجوم مكثف على مواقع اللواء 28 الأوكراني. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني

09:08 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 50 قوميًا بهجوم مكثف على مواقع اللواء 28 الأوكراني.
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