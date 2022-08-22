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https://sputnikarabic.ae/20220822/الرئيس-الروسي-يناقش-مع-نظيره-الأوزبكستاني-الاستعدادات-لقمة-منظمة-شنغهاي-1066712557.html
الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي
الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، وناقش معه الاستعدادات للقمة المقبلة لمنظمة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T11:02+0000
2022-08-22T11:02+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: "أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ونوقشت الاستعدادات لمؤتمر القمة المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/أيلول، وزيادة تطوير التعاون بين البلدين".وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".
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روسيا

الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي

11:02 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورمنظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، 14 يونيو/ حزيران 2019
منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، 14 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، وناقش معه الاستعدادات للقمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: "أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ونوقشت الاستعدادات لمؤتمر القمة المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/أيلول، وزيادة تطوير التعاون بين البلدين".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 29 تموز/يوليو، إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.

وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".
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