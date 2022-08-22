https://sputnikarabic.ae/20220822/السعودية-القبض-على-عصابة-تنتحل-صفة-موظفي-بنوك-لسرقة-المواطنين-والمقيمين-1066733869.html
السعودية... القبض على عصابة تنتحل صفة موظفي بنوك لسرقة المواطنين والمقيمين
السعودية... القبض على عصابة تنتحل صفة موظفي بنوك لسرقة المواطنين والمقيمين
أوقفت النيابة العامة السعودية 11 متهما لانتحالهم صفة موظفي بنوك بهدف سرقة الأموال، حيث شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T15:29+0000
2022-08-22T15:29+0000
2022-08-22T15:29+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين الذين اتخذوا من أحد المنازل وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وفقا لوسائل إعلام سعودية.بيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية إلى هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية.وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة "أبشر".
https://sputnikarabic.ae/20220615/هيئة-نزاهة-السعودية-تعلن-سجن-5-قضاة-ومسؤولين-لإدانتهم-بتهم-فساد-1063664027.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
السعودية... القبض على عصابة تنتحل صفة موظفي بنوك لسرقة المواطنين والمقيمين
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أوقفت النيابة العامة السعودية 11 متهما لانتحالهم صفة موظفي بنوك بهدف سرقة الأموال، حيث شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين.
وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين الذين اتخذوا من أحد المنازل وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وفقا لوسائل إعلام سعودية
.
بيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية إلى هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة "أبشر".