https://sputnikarabic.ae/20220822/السعودية-تنزع-921-لغما-في-اليمن-خلال-الأسبوع-الأخير-1066709522.html
السعودية تنزع 921 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأخير
السعودية تنزع 921 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأخير
تمكن القائمون على مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، من إزالة 921 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T08:33+0000
2022-08-22T08:33+0000
2022-08-22T08:33+0000
الحرب على اليمن
السعودية
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وقالت صحيفة "عكاظ" أنه تم انتزاع 921 لغما زرعتها جماعة أنصار الله في مختلف مناطق اليمن، منها 51 لغما مضادًا للأفراد و276 لغما مضادًا للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.وأضافت الصحيفة أن "مسام" نزع كذلك 156 لغما مضادًا للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، إلى جانب لغمين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و 52 لغمًا مضادا للدبابات و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي، من خطر الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في اليمن على حياة المدنيين.وأكد الاتحاد الأوربي أن مخلفات الحرب المتفجرة تمثل أحد عوائق وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في اليمن الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام.وذكرت إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في بيان لها أنه: "في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان 2022، لا يزال الوجود الواسع لمخلفات الحرب المتفجرة في اليمن يمثل خطرا كبيرا على المدنيين، ولا سيما النازحين العائدين إلى ديارهم".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, السعودية
الحرب على اليمن, السعودية
السعودية تنزع 921 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأخير
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تمكن القائمون على مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، من إزالة 921 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس/ آب الجاري من مختلف أنحاء اليمن.
وقالت صحيفة
"عكاظ" أنه تم انتزاع 921 لغما زرعتها جماعة أنصار الله في مختلف مناطق اليمن، منها 51 لغما مضادًا للأفراد و276 لغما مضادًا للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.
وأضافت الصحيفة أن "مسام" نزع كذلك 156 لغما مضادًا للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، إلى جانب لغمين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و 52 لغمًا مضادا للدبابات و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي، من خطر الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في اليمن على حياة المدنيين.
وأكد الاتحاد الأوربي أن مخلفات الحرب المتفجرة تمثل أحد عوائق وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في اليمن الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام.
وذكرت إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في بيان لها أنه: "في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان 2022، لا يزال الوجود الواسع لمخلفات الحرب المتفجرة في اليمن يمثل خطرا كبيرا على المدنيين، ولا سيما النازحين العائدين إلى ديارهم".