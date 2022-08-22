https://sputnikarabic.ae/20220822/السلطات-العراقية-تكشف-اختلاس-14-مليار-دينار-في-مصرف-حكومي-1066709022.html
السلطات العراقية تكشف اختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي
السلطات العراقية تكشف اختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عن تلاعب واختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T08:03+0000
2022-08-22T08:03+0000
2022-08-22T08:03+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الهيئة بيانا قالت فيه إن "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، وبناء على مذكرة ضبط قضائية، تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المستنصر".وأضاف بيان الهيئة أن "الموظفين المتهمين اختلسوا مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني".وتابع البيان: "تمكن الفريق من ضبط (10) متهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة".واختتم بيان الهيئة بالتشديد على أنه "تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها مع المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
السلطات العراقية تكشف اختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي
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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عن تلاعب واختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن الهيئة بيانا قالت فيه إن "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، وبناء على مذكرة ضبط قضائية، تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المستنصر".
وأضاف بيان الهيئة أن "الموظفين المتهمين اختلسوا مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني".
وتابع البيان: "تمكن الفريق من ضبط (10) متهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة".
واختتم بيان الهيئة بالتشديد على أنه "تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها مع المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".