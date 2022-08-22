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https://sputnikarabic.ae/20220822/الشرطة-الأمريكية-تعتدي-على-مواطن-بوحشية-في-مكان-عام-فيديو-1066739434.html
الشرطة الأمريكية تعتدي على مواطن بوحشية في مكان عام… فيديو
الشرطة الأمريكية تعتدي على مواطن بوحشية في مكان عام… فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه 3 أفراد من الشرطة الأمريكية وهم يعتدون على مواطن بوحشية في أحد الشوارع بولاية أركنساس. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T17:42+0000
2022-08-22T17:42+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويظهر في الفيديو 3 من أفراد الشرطة الأمريكية وهم يلقون مواطنا على الأرض ويعتدون عليه بالضرب بطريقة وحشية على الرأس ومناطق متفرقة من الجسم.وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المواطن، الذي تم الاعتداء عليه يدعى راندال وورسيستر، وأنه يواجه تهما بمقاومة السلطات خلال محاولة إلقاء القبض عليه.ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات في ولاية أركنساس قررت إيقاف الضباط المتورطين في الحادث لهذا السبب وفتح تحقيق موسع للتعرف على ملابسات الواقعة.
https://sputnikarabic.ae/20181021/الشرطة-الأمريكية-تعتدي-طفلة-1036207852.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تعتدي على مواطن بوحشية في مكان عام… فيديو

17:42 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Brian Smith / الذهاب إلى بنك الصوراحتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي (جورج فلويد)، في نيويورك، الولايات المتحدة 29 مايو 2020
احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي (جورج فلويد)، في نيويورك، الولايات المتحدة 29 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Brian Smith
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه 3 أفراد من الشرطة الأمريكية وهم يعتدون على مواطن بوحشية في أحد الشوارع بولاية أركنساس.
ويظهر في الفيديو 3 من أفراد الشرطة الأمريكية وهم يلقون مواطنا على الأرض ويعتدون عليه بالضرب بطريقة وحشية على الرأس ومناطق متفرقة من الجسم.
وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2018
شاهد الشرطة الأمريكية تعتدي بالضرب على طفلة
21 أكتوبر 2018, 14:56 GMT
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المواطن، الذي تم الاعتداء عليه يدعى راندال وورسيستر، وأنه يواجه تهما بمقاومة السلطات خلال محاولة إلقاء القبض عليه.
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات في ولاية أركنساس قررت إيقاف الضباط المتورطين في الحادث لهذا السبب وفتح تحقيق موسع للتعرف على ملابسات الواقعة.
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