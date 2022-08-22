https://sputnikarabic.ae/20220822/الصين-تجري-مناورات-عسكرية-في-بحر-الصين-الشرقي-1066715555.html

الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي

الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي

أعلنت إدارة الأمن البحري الصينية، اليوم الاثنين، عن تنظيم الصين مناورات عسكرية في عدة مناطق من بحر الصين الشرقي في يومي 23 و24 أغسطس/ آب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

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الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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بكين– سبوتنيك. وأشارت الإدارة إلى أن المناورات بالقرب من جزيرة لانغانشانغ، ستجري في 23 و24 أغسطس، من الساعة 8:00 حتى 20:00 (من الساعة 3:00 حتى 15:00 بتوقيت موسكو)، أما قرب جزيرة دايشانغ فستجري في 23 أغسطس، من الساعة 14:00 حتى 18:00 (9:00 – 13:00 بتوقيت موسكو).وبدأت سلسلة المناورات العسكرية الصينية في مناطق مختلفة، بما فيها المياه والأجواء في محيط تايوان، في بداية الشهر، وجاء ذلك رداً على زيارة الوفود الأمريكية إلى تايوان، وبشكل خاص الزيارة التي قامت بها، في 2-3 أغسطس، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ثم ، زيارة وفد برئاسة السيناتور ايد ماركي، في 14-15 أغسطس.في سياق آخر، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة تشمل تدريبات ميدانية، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب زيادة التوترات في منطقة آسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن التدريبات العسكرية ستستمر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول وستشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني وتمارين الدفاع المدني.وخلال الجزء الأول من التدريبات، سيمارس الجيشان صد هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، والتدريب على حماية منطقة حضرية، فيما سيخصص الجزء الثاني لمهام الهجوم المضاد.

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