https://sputnikarabic.ae/20220822/الصين-تخفض-الفائدة-للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-1066718381.html
الصين تخفض الفائدة للمرة الثانية خلال أسبوع
الصين تخفض الفائدة للمرة الثانية خلال أسبوع
خفضت الصين أسعار الفائدة على الإقراض الرئيسي مرة أخرى، اليوم الاثنين، بعد أسبوع واحد من خفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T11:39+0000
2022-08-22T11:39+0000
2022-08-22T11:39+0000
اقتصاد
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102502/94/1025029448_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b194096ba277d7e81bebe7de756f3d9b.jpg
يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لإحياء الطلب على الائتمان وتنشيط الاقتصاد المتضرر من الإغلاق الوبائي الممتد ومشاكل ديون العقارات، بحسب شبكة "سي إن بي سي".خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لأجل خمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.30% من 4.45%، وخفض معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65%. تستند معظم القروض الجديدة في الصين على معدل القرض الأساسي لمدة عام واحد.في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الصيني سعر قروض تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس. كما خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2%.ونقلت الشبكة عن محللين قولهم: "يُنظر إلى التيسير النقدي الجديد على أنه عديم الجدوى باعتباره ضرب حصان خاسر، بالنظر إلى أن الاقتصاد الصيني يحتاج بشدة إلى عودة المستهلكين إلى الشوارع لإنفاق الأموال"، مؤكدين أن هذه التخفيضات لن تكون كافية لزيادة السيولة، لكنها تبعث برسالة قوية مفادها أن صانعي السياسة على استعداد لاتخاذ إجراءات أكثر قوة لتحقيق الاستقرار في السوق المتعثر.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بيانات-اقتصادية-محبطة-في-الصين-تثير-مخاوف-بشأن-الانتعاش-العالمي-1066442086.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102502/94/1025029448_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2748a53e25da9b858b4db1ffa9478e3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الصين
الصين تخفض الفائدة للمرة الثانية خلال أسبوع
تابعنا عبر
خفضت الصين أسعار الفائدة على الإقراض الرئيسي مرة أخرى، اليوم الاثنين، بعد أسبوع واحد من خفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة.
يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لإحياء الطلب على الائتمان وتنشيط الاقتصاد المتضرر من الإغلاق الوبائي الممتد ومشاكل ديون العقارات، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لأجل خمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.30% من 4.45%، وخفض معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65%. تستند معظم القروض الجديدة في الصين على معدل القرض الأساسي لمدة عام واحد.
في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الصيني
سعر قروض تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس. كما خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2%.
ونقلت الشبكة عن محللين قولهم: "يُنظر إلى التيسير النقدي الجديد على أنه عديم الجدوى باعتباره ضرب حصان خاسر، بالنظر إلى أن الاقتصاد الصيني يحتاج بشدة إلى عودة المستهلكين إلى الشوارع لإنفاق الأموال"، مؤكدين أن هذه التخفيضات لن تكون كافية لزيادة السيولة، لكنها تبعث برسالة قوية مفادها أن صانعي السياسة على استعداد لاتخاذ إجراءات أكثر قوة لتحقيق الاستقرار في السوق المتعثر.