https://sputnikarabic.ae/20220822/الصين-ترد-على-مزاعم-السفير-الأمريكي-لديها-بأنها-تبالغ-في-ردود-فعلها-بعد-زيارة-بيلوسي-1066717468.html

الصين ترد على مزاعم السفير الأمريكي لديها بأنها "تبالغ في رد فعلها" بعد زيارة بيلوسي

الصين ترد على مزاعم السفير الأمريكي لديها بأنها "تبالغ في رد فعلها" بعد زيارة بيلوسي

ردت وزارة الخارجية الصينية على التصريحات التي أدلى لها سفير أمريكا لدي بكين، نيكولاس بيرنز، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه منصبه قبل 6 أشهر. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T11:13+0000

2022-08-22T11:13+0000

2022-08-22T11:16+0000

دونالد ترامب

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066717148_0:22:3075:1751_1920x0_80_0_0_afc38028d5853c73ac9fc05ea099dbec.jpg

وقال بيرنز في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل زعزعة استقرار" وستعمل بسلام في مضيق تايوان".وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من القلق في جميع أنحاء العالم من أن الصين أصبحت الآن عاملا لعدم الاستقرار في مضيق تايوان وهذا ليس في مصلحة أي شخص".ورد حساب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على "تويتر" على تصريحات السفير الأمريكي لدى بكين قائلا: "من الذي يبالغ في رد فعله؟ من هو عامل عدم الاستقرار؟ بالتأكيد ليس الصين، نحن لم نرسل سفنا حربية وطائرات عسكرية في منتصف الطريق عبر العالم إلى عتبة أمريكا. أي "أزمة" تقع على عاتق واشنطن وليس بكين".وشدد المتحدث أن "أمريكا تعرف مفتاح الحل، وهو العودة إلى التزامها بسياسة "صين واحدة" في البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، ولا يمكن للمرء أن يتوقع تعاونا من شخص ما أثناء إثارة غضبه".وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.وانطلقت هذه المناورات، يوم 4 أغسطس/ آب الجاري في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، وكان من المفترض أن تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم أمس، غير أنه تقرر استمرارها، اليوم الاثنين.وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس؛ وأصبحت أبرز المسؤولين الأميركيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علّقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.وحمّلت وزارة الخارجية الصينية واشنطن وتايبيه المسؤولية عن جميع العواقب السلبية الناتجة عن هذه الزيارة؛ التي أعلنت بكين عن رفضها، منذ الإعلان عنها.

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم