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https://sputnikarabic.ae/20220822/الفلبين-تعيد-فتح-مدارسها-بعد-إغلاق-لعامين-وفوضى-ترافق-توزيع-إعانات-مالية-للتلاميذ-1066718249.html
الفلبين تعيد فتح مدارسها بعد إغلاق لعامين.. وفوضى ترافق توزيع إعانات مالية للتلاميذ
الفلبين تعيد فتح مدارسها بعد إغلاق لعامين.. وفوضى ترافق توزيع إعانات مالية للتلاميذ
أعادت مدارس الفلبين فتح أبوابها أمام التلاميذ بعد إغلاق استمرّ عامين، بسبب أزمة وباء كوفيد-19، في بلد يشهد فيه قطاع التعليم أزمة أصلًا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T11:36+0000
2022-08-22T11:36+0000
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وخصصت الحكومة السبت مبالغ مالية للتلاميذ وأهاليهم لمساعدتهم في نفقاتهم، ما خلق حالة الفوضى أمام مراكز توزيع المساعدات، وفقا لوكالة فرانس برس.بعد إغلاق المؤسسات المدرسية في الفلبين، وُضع برنامج تعليم يرتكز على دروس مطبوعة إضافة إلى أخرى يتمّ بثّها على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.قبل إعادة فتح المدارس، كثّفت الحكومة حملة التلقيح ضد كوفيد وأعلنت أنها ستجعل وسائل النقل مجانية لجميع التلاميذ حتى نهاية العام.ومع إعادة فتح المدارس، تبرز مجدّدًا المشاكل التي كانت موجودة قبل الأزمة الصحية بما في ذلك تلك المتعلّقة بعدد التلاميذ الكبير وبأساليب التعليم القديمة وحتى نقص البنى التحتية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الفلبين-تسجيل-إصابتين-جديدتين-بفيروس-جدري-القرود-1066642379.html
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العالم, الفلبين, فيروس كورونا
العالم, الفلبين, فيروس كورونا

الفلبين تعيد فتح مدارسها بعد إغلاق لعامين.. وفوضى ترافق توزيع إعانات مالية للتلاميذ

11:36 GMT 22.08.2022
© AP Photo / Aaron Favilaموظف مدرسة ابتدائية يقوم بتجهيز المقاعد الدراسية قبل بدء العام الدراسي في مدينة كزون، وقد تم استخدام الفصول الدراسية سابقا لاستقبال مرضى "كوفيد - 19"، الفلبين 1 سبتمبر 2020
موظف مدرسة ابتدائية يقوم بتجهيز المقاعد الدراسية قبل بدء العام الدراسي في مدينة كزون، وقد تم استخدام الفصول الدراسية سابقا لاستقبال مرضى كوفيد - 19، الفلبين 1 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Aaron Favila
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أعادت مدارس الفلبين فتح أبوابها أمام التلاميذ بعد إغلاق استمرّ عامين، بسبب أزمة وباء كوفيد-19، في بلد يشهد فيه قطاع التعليم أزمة أصلًا.
وخصصت الحكومة السبت مبالغ مالية للتلاميذ وأهاليهم لمساعدتهم في نفقاتهم، ما خلق حالة الفوضى أمام مراكز توزيع المساعدات، وفقا لوكالة فرانس برس.
بعد إغلاق المؤسسات المدرسية في الفلبين، وُضع برنامج تعليم يرتكز على دروس مطبوعة إضافة إلى أخرى يتمّ بثّها على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
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قبل إعادة فتح المدارس، كثّفت الحكومة حملة التلقيح ضد كوفيد وأعلنت أنها ستجعل وسائل النقل مجانية لجميع التلاميذ حتى نهاية العام.
ومع إعادة فتح المدارس، تبرز مجدّدًا المشاكل التي كانت موجودة قبل الأزمة الصحية بما في ذلك تلك المتعلّقة بعدد التلاميذ الكبير وبأساليب التعليم القديمة وحتى نقص البنى التحتية اللازمة.
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