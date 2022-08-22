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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220822/القائد-العام-للجيش-الأوكراني-يعلن-مقتل-9-آلاف-من-جنوده-1066736271.html
القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده
القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده
قال الجيش الأوكراني إنه فقد 9 آلاف من جنوده، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:20+0000
2022-08-22T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "أبطالنا التسعة آلاف الذين قُتلوا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ويُعد إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في مواجهتها مع القوات الروسية.وبينما تقوم العديد من الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، يخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم مهمة "تدريب وإسناد" للجيش الأوكراني في الدول المجاورة لأوكرانيا، حسبما قال، الاثنين، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
https://sputnikarabic.ae/20220619/قديروف-يعلن-عن-خسائر-فادحة-بين-صفوف-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063842109.html
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العالم

القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده

16:20 GMT 22.08.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورآلية مدرعة تابعة للقوات المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
آلية مدرعة تابعة للقوات المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Министерство обороны РФ
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قال الجيش الأوكراني إنه فقد 9 آلاف من جنوده، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط.
وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "أبطالنا التسعة آلاف الذين قُتلوا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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ويُعد إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في مواجهتها مع القوات الروسية.
وبينما تقوم العديد من الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، يخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم مهمة "تدريب وإسناد" للجيش الأوكراني في الدول المجاورة لأوكرانيا، حسبما قال، الاثنين، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:06 GMT
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