https://sputnikarabic.ae/20220822/القائد-العام-للجيش-الأوكراني-يعلن-مقتل-9-آلاف-من-جنوده-1066736271.html
القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده
القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده
قال الجيش الأوكراني إنه فقد 9 آلاف من جنوده، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:20+0000
2022-08-22T16:20+0000
2022-08-22T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "أبطالنا التسعة آلاف الذين قُتلوا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ويُعد إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في مواجهتها مع القوات الروسية.وبينما تقوم العديد من الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، يخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم مهمة "تدريب وإسناد" للجيش الأوكراني في الدول المجاورة لأوكرانيا، حسبما قال، الاثنين، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
https://sputnikarabic.ae/20220619/قديروف-يعلن-عن-خسائر-فادحة-بين-صفوف-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063842109.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده
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قال الجيش الأوكراني إنه فقد 9 آلاف من جنوده، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط.
وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "أبطالنا التسعة آلاف الذين قُتلوا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويُعد إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في مواجهتها مع القوات الروسية.
وبينما تقوم العديد من الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، يخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم مهمة "تدريب وإسناد" للجيش الأوكراني في الدول المجاورة لأوكرانيا، حسبما قال، الاثنين، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.