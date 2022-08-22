عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/المبعوث-الصيني-لدى-الأمم-المتحدة-النظام-الدولي-سيتعرض-للفوضى-إذا-لم-يتم-احترام-السيادة-الوطنية-1066742850.html
المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: النظام الدولي سيتعرض للفوضى إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية
المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: النظام الدولي سيتعرض للفوضى إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية
حذر المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، من "حالة فوضى"، إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T19:41+0000
2022-08-22T19:41+0000
الصين
مجلس الامن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا لما أدلى به من تصريحات اليوم الاثنين، قال جون إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أن نظام القانون الدولي سيكون في حالة فوضى إذا لم يتم احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.وأبلغ جون مجلس الأمن الدولي أن "مبدأ احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة هو حجر الأساس للقانون الدولي المعاصر والعلاقات الدولية"، لافتا إلى أنه "إذا تم تجاهل هذا المبدأ والتخلي عنه، فسوف يهتز نظام القانون الدولي برمته من جذوره".صرحت الصين مرارًا وتكرارًا أنها تؤمن إيمانًا راسخًا بسيادة الدول وتعترض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يعتبر الالتزام بهذا المبدأ أحد النقاط الرئيسية في البيانات الصينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ودُعي للاجتماع اليوم في مجلس الأمن الدولي، والذي تترأسه الصين، لمناقشة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز الحوار والتعاون.
https://sputnikarabic.ae/20211030/روسيا-والصين-تدعوان-لعقد-اجتماع-قمة-للدول-دائمة-العضوية-بمجلس-الأمن--1050578981.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/30/1044423031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6d350634f3d151b1ab706a04e7e453.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, مجلس الامن
الصين, مجلس الامن

المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: النظام الدولي سيتعرض للفوضى إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية

19:41 GMT 22.08.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، من "حالة فوضى"، إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا لما أدلى به من تصريحات اليوم الاثنين، قال جون إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أن نظام القانون الدولي سيكون في حالة فوضى إذا لم يتم احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2021
روسيا والصين تدعوان لعقد اجتماع قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
30 أكتوبر 2021, 18:09 GMT
وأبلغ جون مجلس الأمن الدولي أن "مبدأ احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة هو حجر الأساس للقانون الدولي المعاصر والعلاقات الدولية"، لافتا إلى أنه "إذا تم تجاهل هذا المبدأ والتخلي عنه، فسوف يهتز نظام القانون الدولي برمته من جذوره".

وقال جون أيضا إنه فى مثل هذه الحالة سيعود العالم إلى قانون الغاب وسيكون الأمن المشترك "غير وارد على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لتجنب مثل هذه النتيجة، يتعين على الدول اتخاذ موقف واضح وأن تحترم دائما سيادة ووحدة أراضي جميع الدول.

صرحت الصين مرارًا وتكرارًا أنها تؤمن إيمانًا راسخًا بسيادة الدول وتعترض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يعتبر الالتزام بهذا المبدأ أحد النقاط الرئيسية في البيانات الصينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ودُعي للاجتماع اليوم في مجلس الأمن الدولي، والذي تترأسه الصين، لمناقشة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز الحوار والتعاون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала