https://sputnikarabic.ae/20220822/المبعوث-الصيني-لدى-الأمم-المتحدة-النظام-الدولي-سيتعرض-للفوضى-إذا-لم-يتم-احترام-السيادة-الوطنية-1066742850.html
المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: النظام الدولي سيتعرض للفوضى إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية
المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: النظام الدولي سيتعرض للفوضى إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية
حذر المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، من "حالة فوضى"، إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T19:41+0000
2022-08-22T19:41+0000
2022-08-22T19:41+0000
الصين
مجلس الامن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا لما أدلى به من تصريحات اليوم الاثنين، قال جون إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أن نظام القانون الدولي سيكون في حالة فوضى إذا لم يتم احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.وأبلغ جون مجلس الأمن الدولي أن "مبدأ احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة هو حجر الأساس للقانون الدولي المعاصر والعلاقات الدولية"، لافتا إلى أنه "إذا تم تجاهل هذا المبدأ والتخلي عنه، فسوف يهتز نظام القانون الدولي برمته من جذوره".صرحت الصين مرارًا وتكرارًا أنها تؤمن إيمانًا راسخًا بسيادة الدول وتعترض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يعتبر الالتزام بهذا المبدأ أحد النقاط الرئيسية في البيانات الصينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ودُعي للاجتماع اليوم في مجلس الأمن الدولي، والذي تترأسه الصين، لمناقشة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز الحوار والتعاون.
https://sputnikarabic.ae/20211030/روسيا-والصين-تدعوان-لعقد-اجتماع-قمة-للدول-دائمة-العضوية-بمجلس-الأمن--1050578981.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/30/1044423031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6d350634f3d151b1ab706a04e7e453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مجلس الامن
المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: النظام الدولي سيتعرض للفوضى إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية
تابعنا عبر
حذر المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، من "حالة فوضى"، إذا لم يتم احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقا لما أدلى به من تصريحات اليوم الاثنين، قال جون إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أن نظام القانون الدولي سيكون في حالة فوضى إذا لم يتم احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.
30 أكتوبر 2021, 18:09 GMT
وأبلغ جون مجلس الأمن الدولي أن "مبدأ احترام السيادة الوطنية وسلامة
الأراضي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة هو حجر الأساس للقانون الدولي المعاصر والعلاقات الدولية"، لافتا إلى أنه "إذا تم تجاهل هذا المبدأ والتخلي عنه، فسوف يهتز نظام القانون الدولي برمته من جذوره".
وقال جون أيضا إنه فى مثل هذه الحالة سيعود العالم إلى قانون الغاب وسيكون الأمن المشترك "غير وارد على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لتجنب مثل هذه النتيجة، يتعين على الدول اتخاذ موقف واضح وأن تحترم دائما سيادة ووحدة أراضي جميع الدول.
صرحت الصين مرارًا وتكرارًا أنها تؤمن إيمانًا راسخًا بسيادة الدول وتعترض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يعتبر الالتزام بهذا المبدأ أحد النقاط الرئيسية في البيانات الصينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ودُعي للاجتماع اليوم في مجلس الأمن الدولي، والذي تترأسه الصين
، لمناقشة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز الحوار والتعاون.