https://sputnikarabic.ae/20220822/الملك-سلمان-يوجه-بتسيير-جسر-جوي-عاجل-لإغاثة-المتضررين-من-الفيضانات-في-السودان-1066742988.html
الملك سلمان يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان
الملك سلمان يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتسيير جسر جوي عاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T19:52+0000
2022-08-22T19:52+0000
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وكلف العاهل السعودي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في السودان مؤخراً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح له اليوم، أن هذا التوجيه "يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني".وأمس أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات.وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن "مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه اليوم حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا".وأعلن السودان، في وقت سابق، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول وهطول الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الملك سلمان يوجه بتسيير جسر جوي عاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتسيير جسر جوي عاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان.
وكلف العاهل السعودي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في السودان مؤخراً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح له اليوم، أن هذا التوجيه "يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني".
وأمس أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات.
وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن "مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه اليوم حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا".
وأعلن السودان، في وقت سابق، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول
وهطول الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول
، منذ يونيو الماضي.