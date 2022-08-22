https://sputnikarabic.ae/20220822/انطلاق-تدريبات-عسكرية-مشتركة-بين-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-1066707507.html
انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة تشمل تدريبات ميدانية، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب زيادة التوترات في منطقة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T06:53+0000
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سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن التدريبات العسكرية ستستمر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول وستشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني وتمارين الدفاع المدني.وخلال الجزء الأول من التدريبات، سيمارس الجيشان صد هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، والتدريب على حماية منطقة حضرية، فيما سيخصص الجزء الثاني لمهام الهجوم المضاد.ومن المنتظر أن يتدرب الجنود الكوريون الجنوبيون والأمريكيون على سيناريوهات واقعية مختلفة ضمن 13 برنامجا تدريبيا مشتركا خلال مناورات ميدانية، وسيشمل ذلك الكشف عن الأجهزة المتفجرة في المنشآت النووية، وحريق مصنع أشباه الموصلات، وانهيار النظام المصرفي، والأعمال الإرهابية في المطارات وهجمات الطائرات دون طيار.ومن المقرر أيضا أن تشمل التدريبات تقييما كاملا للقدرة التشغيلية ونقل السيطرة العملياتية من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء.وأوضحت الوكالة أنه نظرا لاستمرار جائحة كوفيد-19، سيُطلب من العسكريين إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل المشاركة في التدريبات وارتداء الأقنعة أثناء التدريب.
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أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة تشمل تدريبات ميدانية، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب زيادة التوترات في منطقة آسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.
سبوتنيك
. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن التدريبات العسكرية ستستمر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول وستشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني وتمارين الدفاع المدني.
وخلال الجزء الأول من التدريبات، سيمارس الجيشان صد هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، والتدريب على حماية منطقة حضرية، فيما سيخصص الجزء الثاني لمهام الهجوم المضاد.
ومن المنتظر أن يتدرب الجنود الكوريون الجنوبيون والأمريكيون على سيناريوهات واقعية مختلفة ضمن 13 برنامجا تدريبيا مشتركا خلال مناورات ميدانية، وسيشمل ذلك الكشف عن الأجهزة المتفجرة في المنشآت النووية، وحريق مصنع أشباه الموصلات، وانهيار النظام المصرفي، والأعمال الإرهابية في المطارات وهجمات الطائرات دون طيار.
ومن المقرر أيضا أن تشمل التدريبات تقييما كاملا للقدرة التشغيلية ونقل السيطرة العملياتية من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء.
وأوضحت الوكالة أنه نظرا لاستمرار جائحة كوفيد-19، سيُطلب من العسكريين إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل المشاركة في التدريبات وارتداء الأقنعة أثناء التدريب.