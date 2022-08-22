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باكستان.. مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة في واد
باكستان.. مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة في واد
أعلن الجيش الباكستاني مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة تابعة له في واد بإقليم آزاد جامو وكشمير. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T02:19+0000
2022-08-22T02:19+0000
أخبار باكستان
باكستان
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وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأحد، أن مركبة عسكرية كانت تؤدي مهمة روتينية سقطت في واد بمنطقة باغ.وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن مصرع تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين.من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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أخبار باكستان, باكستان
أخبار باكستان, باكستان

باكستان.. مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة في واد

02:19 GMT 22.08.2022
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
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أعلن الجيش الباكستاني مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة تابعة له في واد بإقليم آزاد جامو وكشمير.
وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأحد، أن مركبة عسكرية كانت تؤدي مهمة روتينية سقطت في واد بمنطقة باغ.
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
عمران خان يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة
أمس, 22:11 GMT
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن مصرع تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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