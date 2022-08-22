https://sputnikarabic.ae/20220822/باكستان-مصرع-تسعة-جنود-جراء-سقوط-مركبة-في-واد-1066704817.html
باكستان.. مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة في واد
باكستان.. مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة في واد
أعلن الجيش الباكستاني مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة تابعة له في واد بإقليم آزاد جامو وكشمير. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T02:19+0000
2022-08-22T02:19+0000
2022-08-22T02:19+0000
أخبار باكستان
باكستان
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وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأحد، أن مركبة عسكرية كانت تؤدي مهمة روتينية سقطت في واد بمنطقة باغ.وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن مصرع تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين.من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
https://sputnikarabic.ae/20220821/عمران-خان-يتهم-الحكومة-بحجب-يوتيوب-خلال-إلقائه-كلمة-1066703939.html
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أخبار باكستان, باكستان
باكستان.. مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة في واد
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أعلن الجيش الباكستاني مصرع تسعة جنود جراء سقوط مركبة تابعة له في واد بإقليم آزاد جامو وكشمير.
وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأحد، أن مركبة عسكرية كانت تؤدي مهمة روتينية
سقطت في واد بمنطقة باغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادث أسفر عن مصرع تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.