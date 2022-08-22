https://sputnikarabic.ae/20220822/برلين-تزود-كييف-بالأسلحة-الكافية-فكيف-يعمق-الموقف-الألماني-من-الأزمة-في-أوكرانيا-1066730260.html

برلين تزود كييف بالأسلحة الكافية... فكيف يعمق الموقف الألماني من الأزمة في أوكرانيا

برلين تزود كييف بالأسلحة الكافية... فكيف يعمق الموقف الألماني من الأزمة في أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية"، وتعهد بمواصلة التسليم إذا لم يكن هناك تصعيد. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T13:57+0000

2022-08-22T13:57+0000

2022-08-22T13:57+0000

راديو

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برلين تزود كييف بالأسلحة الكافية.. فكيف يعمق الموقف الألماني من الأزمة في أوكرانيا برلين تزود كييف بالأسلحة الكافية.. فكيف يعمق الموقف الألماني من الأزمة في أوكرانيا

وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد ذكرت نقلا عن مصادر رسمية أوكرانية، أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا من برلين مرات عدة منذ يونيو/ حزيران زيادة إمدادات الأسلحة ولكن دون جدوى، وبررت وزارة الدفاع الألمانية الرفض، بحقيقة أن الجيش الألماني نفسه بحاجة إلى الأسلحة، لأنه يجب أن يفي بالتزاماته في الناتو.وقال شولتز خلال يوم مفتوح في مكتبه في برلين: "ألمانيا تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من الأسلحة، ومن المهم أن نذكر أننا نواصل عمليات التسليم المنتظمة، إنه سلاح فعال للغاية، مضيفا أن شحنات الأسلحة القادمة ستشمل نظام رادار "كوبرا" وأنظمة الدفاع الجوي "آيريس- تي" (نظام التصوير بالأشعة تحت الحمراء موجه الدفع).وتعليقا على هذا الموضوع قال رئيس المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، لـ"راديو سبوتنيك" إن الموقف الألماني لا يرغب في التصعيد، وفي نفس الوقت لا يريد أن يخفق في تقديم الدعم لأوكرانيا،وأوضح أن المستشار الألماني يحاول إيجاد موازنة بين الإيفاء بوعوده إلى الناتو بتقديم الأسلحة، كما يريد أن يكون الطرف الذي يدعو إلى التهدئة ويكون وسيطا للتوصل لتسوية سلمية، وأن الرهان في ذلك لا يزال قائما على ألمانيا وفرنسا بالتنسيق مع تركيا.وأشار إلى أن ألمانيا كانت تقدم في البدء الأسلحة التقليدية، إلا أنه بسبب الضغوطات من الداخل والخارج أصبحت تقدم مدافع ومضادات للطائرات، مشيرا إلى أن المستشار الألماني كان حريصا على عدم تقديم هذه الأسلحة من مخازن واحتياطات الجيش الألماني.من جانبه قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السفير، أشرف حربي، إن الموقف الألماني الذي يندرج ضمن الموقف الأوروبي من شأنه تصعيد الأزمة ولن يؤدي لحلها في وقت قريب.وأكد أن عملية تسليح أوكرانيا بأسلحة تفوق قدرتها يعتبر غير إيجابي في تسوية الأزمة الأوكرانية، كما أعرب عن اعتقاده بأن هدف ألمانيا هو منع هجرات الشعب الأوكراني إلى ألمانيا.وعبر عن عدم تفاؤله بالسياسة الألمانية الحالية، لأن برلين لم يسبق لها أن قامت بهذا الدور فيما يخص مسألة التسليح، مؤكدا أن ألمانيا فقدت مؤخرا دورها كدولة وسيط في حل الأزمات الدولية.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"

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