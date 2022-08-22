https://sputnikarabic.ae/20220822/بريطانيا-إطلاق-مناشدة-لتوعية-أقارب-العسكريين-بالتهيؤ-لحرب-مع-روسيا-1066705874.html
بريطانيا.. إطلاق مناشدة لتوعية أقارب العسكريين بالتهيؤ لحرب مع روسيا
بريطانيا.. إطلاق مناشدة لتوعية أقارب العسكريين بالتهيؤ لحرب مع روسيا
حذر ضابط في الجيش البريطاني من احتمال توجيه قوات بريطانية إلى حرب مع روسيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T04:51+0000
2022-08-22T04:51+0000
2022-08-22T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ودعا ضابط الصف بول كارني عناصر الجيش البريطاني إلى توعية أقاربهم باحتمال توجههم إلى محاربة روسيا. ونقلت مجلة الجيش البريطاني الرسمية "Soldie" عن كارني قوله: "أناشدكم أن تناقشوا معهم احتمال انتشار فوري".وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال ردا على سؤال عن احتمال التحضير لحرب مع روسيا أنه لا يظن أن الأمر سيتطور إلى هذا. وبحسب جونسون فإن دول حلف الناتو تساعد أوكرانيا لكي تكون قادرة على الدفاع عن النفس.وقد اضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لإنهاء اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في شرق أوكرانيا، وتوفير الأمن لنفسها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا.. إطلاق مناشدة لتوعية أقارب العسكريين بالتهيؤ لحرب مع روسيا
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حذر ضابط في الجيش البريطاني من احتمال توجيه قوات بريطانية إلى حرب مع روسيا.
ودعا ضابط الصف بول كارني عناصر الجيش البريطاني إلى توعية أقاربهم باحتمال توجههم إلى محاربة روسيا. ونقلت
مجلة الجيش البريطاني الرسمية "Soldie" عن كارني قوله: "أناشدكم أن تناقشوا معهم احتمال انتشار فوري".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال ردا على سؤال عن احتمال التحضير لحرب مع روسيا أنه لا يظن أن الأمر سيتطور إلى هذا. وبحسب جونسون فإن دول حلف الناتو تساعد أوكرانيا لكي تكون قادرة على الدفاع عن النفس.
وقد اضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لإنهاء اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في شرق أوكرانيا، وتوفير الأمن لنفسها.