بريطانيا تعلن عن تمويل إنساني لإثيوبيا بقيمة 7 ملايين دولار
© AFP 2022 / Ebrahim Hamidتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
© AFP 2022 / Ebrahim Hamid
أعلنت الحكومة البريطانية عن منح تمويل إنساني بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي إلى إثيوبيا.
وسيقدم الصندوق مساعدة حيوية لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في البلاد، وفقا للسفارة البريطانية في أديس أبابا.
الأشخاص المتضررون من الجفاف والصراع في أجزاء عديدة من البلاد هم المتلقون الرئيسيون للدعم المقدم من حكومة المملكة المتحدة.
OCHA Ethiopia is grateful for @UKinEthiopia's recent contribution of £6 million to the Ethiopian Humanitarian Fund.— UN OCHA Ethiopia (@OCHA_Ethiopia) August 22, 2022
This donation will fund crucial humanitarian response for communities affected by crises such as #drought and conflict.
Thank you 🇬🇧!! https://t.co/RDYhzl0898
وكانت بريطانيا أعلنت عن منح إجمالي 43 مليون دولار في شكل تمويل إنساني من المملكة المتحدة، لمساعدة الناس في أوكرانيا وشرق أفريقيا وسوريا.