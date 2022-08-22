عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/بريطانيا-تعلن-عن-تمويل-إنساني-لإثيوبيا-بقيمة-7-ملايين-دولار-1066715788.html
بريطانيا تعلن عن تمويل إنساني لإثيوبيا بقيمة 7 ملايين دولار
بريطانيا تعلن عن تمويل إنساني لإثيوبيا بقيمة 7 ملايين دولار
أعلنت الحكومة البريطانية عن منح تمويل إنساني بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي إلى إثيوبيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T10:28+0000
2022-08-22T10:28+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047293782_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_3d3a0a46b3ee77b91577e0170f545919.jpg
وسيقدم الصندوق مساعدة حيوية لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في البلاد، وفقا للسفارة البريطانية في أديس أبابا.الأشخاص المتضررون من الجفاف والصراع في أجزاء عديدة من البلاد هم المتلقون الرئيسيون للدعم المقدم من حكومة المملكة المتحدة.وكانت بريطانيا أعلنت عن منح إجمالي 43 مليون دولار في شكل تمويل إنساني من المملكة المتحدة، لمساعدة الناس في أوكرانيا وشرق أفريقيا وسوريا.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047293782_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4af47b1b66080712a3b99e43d5f0ef77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, بريطانيا
أخبار إثيوبيا, العالم, بريطانيا

بريطانيا تعلن عن تمويل إنساني لإثيوبيا بقيمة 7 ملايين دولار

10:28 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Hamidتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
© AFP 2022 / Ebrahim Hamid
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة البريطانية عن منح تمويل إنساني بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي إلى إثيوبيا.
وسيقدم الصندوق مساعدة حيوية لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في البلاد، وفقا للسفارة البريطانية في أديس أبابا.
الأشخاص المتضررون من الجفاف والصراع في أجزاء عديدة من البلاد هم المتلقون الرئيسيون للدعم المقدم من حكومة المملكة المتحدة.
وكانت بريطانيا أعلنت عن منح إجمالي 43 مليون دولار في شكل تمويل إنساني من المملكة المتحدة، لمساعدة الناس في أوكرانيا وشرق أفريقيا وسوريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала