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https://sputnikarabic.ae/20220822/بلاي-ستيشن-قد-تدفع-تعويضات-بقيمة-6-مليارات-دولار-لمستخدمين-متضررين-1066721919.html
"بلاي ستيشن" قد تدفع تعويضات بقيمة 6 مليارات دولار لمستخدمين متضررين
"بلاي ستيشن" قد تدفع تعويضات بقيمة 6 مليارات دولار لمستخدمين متضررين
أقام مستخدمون في بريطانيا دعوى قضائية ضد شركة ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن"، وطالبوها فيها بالحصول على تعويضات تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:19+0000
2022-08-22T12:19+0000
مجتمع
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وتتهم الدعوة التي تم رفعها في محكمة استئناف المنافسة الشركة التابعة لشركة "سوني" اليابانية، بالمبالغة في أسعارها الخاصة بالألعاب الرقمية، وعمليات الشراء داخل اللعبة، وفقا لشبكة "آي تي في" البريطانية.ويتهم الادعاء شركة "سوني" بإساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، لفرض شروط وأحكام غير عادلة على مطوري اللعبة والناشرين.ويزعم الادعاء القانوني أنه "تتضمن الشروط والأحكام غير العادلة فرض عمولة بنسبة 30 بالمئة على كل لعبة رقمية أو عملية شراء داخل اللعبة يتم إتمامها من خلال متجر "بلاي ستيشن" عبر شبكة الإنترنت".ويقول المطالبون إن "هذه الشروط غير العادلة أدت إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، وساهمت في فرض رسوم زائدة على العملاء مقابل مشتريات الألعاب الرقمية، بما يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الست الماضية".وقد يصبح ما يقرب من 9 ملايين عميل في بريطانيا مؤهلين للحصول على التعويضات المالية، إلى جانب أي شخص اشترى ألعابا رقمية أو محتوى إضافيا على وحدة التحكم الخاصة بهم أو من خلال متجر "بلاي ستيشن" منذ تاريخ 19 أغسطس/ آب 2016.ويزعم أن الأضرار المقدرة لكل فرد في المطالبة بالدعوى تتراوح بين 79 و663 دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20211212/تقارير-تكشف-عن-مخطط-لنقل-ألعاب-بلاي-ستيشن-إلى-الهواتف-الذكية-1053833441.html
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مجتمع
مجتمع

"بلاي ستيشن" قد تدفع تعويضات بقيمة 6 مليارات دولار لمستخدمين متضررين

12:19 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGجهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5"
جهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشن 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
جهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5"
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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أقام مستخدمون في بريطانيا دعوى قضائية ضد شركة ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن"، وطالبوها فيها بالحصول على تعويضات تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.
وتتهم الدعوة التي تم رفعها في محكمة استئناف المنافسة الشركة التابعة لشركة "سوني" اليابانية، بالمبالغة في أسعارها الخاصة بالألعاب الرقمية، وعمليات الشراء داخل اللعبة، وفقا لشبكة "آي تي في" البريطانية.
ويتهم الادعاء شركة "سوني" بإساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، لفرض شروط وأحكام غير عادلة على مطوري اللعبة والناشرين.
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ويزعم الادعاء القانوني أنه "تتضمن الشروط والأحكام غير العادلة فرض عمولة بنسبة 30 بالمئة على كل لعبة رقمية أو عملية شراء داخل اللعبة يتم إتمامها من خلال متجر "بلاي ستيشن" عبر شبكة الإنترنت".
ويقول المطالبون إن "هذه الشروط غير العادلة أدت إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، وساهمت في فرض رسوم زائدة على العملاء مقابل مشتريات الألعاب الرقمية، بما يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الست الماضية".
وقد يصبح ما يقرب من 9 ملايين عميل في بريطانيا مؤهلين للحصول على التعويضات المالية، إلى جانب أي شخص اشترى ألعابا رقمية أو محتوى إضافيا على وحدة التحكم الخاصة بهم أو من خلال متجر "بلاي ستيشن" منذ تاريخ 19 أغسطس/ آب 2016.
ويزعم أن الأضرار المقدرة لكل فرد في المطالبة بالدعوى تتراوح بين 79 و663 دولار أمريكي.
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