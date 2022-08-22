https://sputnikarabic.ae/20220822/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066705336.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T05:19+0000
2022-08-22T05:19+0000
2022-08-22T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
يتبع
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05:19 GMT 22.08.2022
القوات الأوكرانية تستهدف منطقتي غورلوفكا وأوزريانوفكا في جمهورية دونيتسك