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https://sputnikarabic.ae/20220822/تقارير-إعلامية-تكشف-سبب-انقلاب-حافلة-تقل-24-سعوديا-في-تركيا--1066744153.html
تقارير إعلامية تكشف سبب انقلاب حافلة تقل 24 سعوديا في تركيا
تقارير إعلامية تكشف سبب انقلاب حافلة تقل 24 سعوديا في تركيا
قالت تقارير إعلامية إن تعطل "المكابح" هو سبب انقلاب الحافلة التي كانت تقل 24 سعوديا في شمال تركيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T20:58+0000
2022-08-22T20:58+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، أكد مدير مستشفى الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة سابقاً، الدكتور أحمد حافظ، أن مكابح الحافلة تعطلت من السائق وهو ما تسبب في انقلاب الحافلة من مرتفعات ريزا في شمال تركيا.وقال: "أثناء نزول الحافلة من مرتفعات ريزا كان الطريق شديد الخطورة ووعراً، لاحظ السائق وجود أدخنة تتصاعد من الإطارات الخلفية للحافلة، فقام بسكب الماء البارد عليها رغم تحذيرنا له بعدم جدوى ذلك وحصل ما توقعناه، حيث تعطلت المكابح جراء ذلك ولم يستطع التحكم فيها وأصبحت الحافلة تترنح شمالاً ويميناً حتى اصطدمت بأحد الجبال أسفل المنحدرات"ولفت إلى أن الحافلة كانت تقل 24 سعوديا في مرتفعات ريزا في شمال تركيا والقريبة من مدينة طرابزون، مناشدا الجهات المعنية نقل المصابين إلى المملكة عبر الإخلاء الطبي، حيث أشار إلى وجود عدد من الحالات الحرجة والمتوسطة.
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

تقارير إعلامية تكشف سبب انقلاب حافلة تقل 24 سعوديا في تركيا

20:58 GMT 22.08.2022
© AP Photo / John Clarkانقلاب حافلة
انقلاب حافلة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / John Clark
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قالت تقارير إعلامية إن تعطل "المكابح" هو سبب انقلاب الحافلة التي كانت تقل 24 سعوديا في شمال تركيا.
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، أكد مدير مستشفى الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة سابقاً، الدكتور أحمد حافظ، أن مكابح الحافلة تعطلت من السائق وهو ما تسبب في انقلاب الحافلة من مرتفعات ريزا في شمال تركيا.
المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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وقال: "أثناء نزول الحافلة من مرتفعات ريزا كان الطريق شديد الخطورة ووعراً، لاحظ السائق وجود أدخنة تتصاعد من الإطارات الخلفية للحافلة، فقام بسكب الماء البارد عليها رغم تحذيرنا له بعدم جدوى ذلك وحصل ما توقعناه، حيث تعطلت المكابح جراء ذلك ولم يستطع التحكم فيها وأصبحت الحافلة تترنح شمالاً ويميناً حتى اصطدمت بأحد الجبال أسفل المنحدرات"

وأكد حافظ أن "الركاب تعرضوا إلى إصابات بين متوسطة وخفيفة وتم إسعافنا ونقلنا من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ريزا".

ولفت إلى أن الحافلة كانت تقل 24 سعوديا في مرتفعات ريزا في شمال تركيا والقريبة من مدينة طرابزون، مناشدا الجهات المعنية نقل المصابين إلى المملكة عبر الإخلاء الطبي، حيث أشار إلى وجود عدد من الحالات الحرجة والمتوسطة.
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